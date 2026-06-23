Dónde y en qué estadio se juega el partido Portugal vs Uzbekistán en el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su desarrollo con partidos determinantes para la clasificación general de las zonas. Durante la jornada de hoy, Portugal estará enfrentando a Uzbekistán en el comienzo de la segunda fecha para ellos, en un compromiso que será fundamental para el futuro del Grupo K. Posteriormente, por el mismo grupo jugarán Colombia y la República Democrática del Congo.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

El conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo chocará ante Uzbekistán en el Estadio de Houston, ubicado en la ciudad de Houston, dentro del estado de Texas, Estados Unidos. Este histórico recinto multiusos cuenta con una capacidad oficial homologada para recibir a más de setenta y dos mil espectadores sentados y cuenta con una especial característica técnica que se refleja en su moderno sistema de techo retráctil compuesto por dos grandes paneles de tela reforzada que permiten cerrar el Estadio ante lluvias o distintas inclemencias climáticas.

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Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán sumar sus primeras tres unidades tras registrar un histórico empate uno a uno frente a la República Democrática del Congo en lo que fue su debut oficial en la justa mundialista. Además, el conjunto portugués se ve ante una gran oportunidad de ganar y comenzar a pensar en la clasificación, ya que en la última fecha chocará ante Colombia, uno de los rivales más importantes que tiene en el Grupo K.

Por su parte, la escuadra de Asia Central dirigida por el histórico defensor italiano Fabio Cannavaro, llega con la urgencia matemática de conseguir un resultado positivo luego de caer en la primera fecha por tres a uno ante Colombia. Cabe destacar que será el primer duelo en la historia entre Portugal y Uzbekistán, ante esto el conjunto luso buscará imponer su jerarquía ante un debutante absoluto en la máxima cita del fútbol.