Acusan a Kevin Mier de robar en la casa donde vivía en México, después de su fractura: esto dijo la dueña

Mucho se habla de la posibilidad de que Cruz Azul vaya por otro portero por Kevin Mier para el invierno , sobre todo debido a la durísima lesión que sufrió en el duelo ante Pumas en este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Sin embargo las malas noticias no terminan allí para el colombiano, puesto que lo denunciaron por el supuesto robo de una casa.

Mientras muchos se preguntan si Kevin Mier podría ir a prisión por la acusación , otros ni siquiera comprenden qué sucedió. Lo cierto es que ha recibido una denuncia de la propietaria de la casa que estaba arrendando en la Ciudad de México (CDMX). En ese sentido, ahora hay que ver cómo se resolverá el caso en la justicia.

Los detalles de la denuncia contra Kevin Mier por “robar una casa”

Los reportes indican que Kevin Mier se encuentra demandado por parte de la dueña de la casa que se encontraba alquilando en el lado sur de la CDMX. Entre las quejas que ha marcado la denunciante, asegura que el futbolista colombiano le ha causado graves daños a la vivienda, además de un supuesto hurto del horno de microondas.

De acuerdo con el expediente 50042025, fechado en el 9 de octubre del 2025, Mier mantiene adeuda 270 mil pesos a la propietaria de la vivienda que alquilaba, producto de los meses de renta que dejó de pagar el arquero de Cruz Azul. El guardameta había estado viviendo en la propiedad desde enero del 2024, según trascendió.

¿Por qué Kevin Mier abandonó su casa en México y no pagó?

La propia arrendataria contó que el guardametas de Cruz Azul habría argumentado que la trabajadora doméstica, que se encargaba de la limpieza, le robó 15 pares de tenis. Por esta razón, el portero habría desconfiado del lugar y prefirió marcharse de la vivienda. La propietaria, de nombre Yolanda, dijo que solamente pudo hablar con la esposa de Mier.

La denunciante asegura que Mier no quiso pagar y que debe mucho dinero por la renta de la vivienda en la CDMX que antes le pertenecía a su compatriota Kevin Castaño, el cual actualmente está en River Plate. Tal parece que el conflicto escaló más de lo que se creía y que deberá mediar la justicia para llegar a una resolución.

