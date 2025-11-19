Fue una joya para Pumas y podría volver para el Clausura 2026, pero solo si le llegan al precio

Así como Pumas se enfoca en un viejo conocido como reemplazo para Aaron Ramsey , recientemente se dio a conocer que el Club Universidad Nacional también podría incorporar a un lateral derecho que supo vestir el jersey universitario y que jugó más de 160 partidos en su anterior ciclo. Se trata del lateral derecho Alan Mozo, quien es suplente en su actual institución.

Resulta que distintos reportes marcan que el lateral derecho de 28 años sería una de las posibles bajas de Chivas de Guadalajara de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, teniendo como principal motivo la falta de minutos en el equipo que dirige el argentino Gabriel Milito. Eso sí, el precio de mercado del defensor es bastante elevado.

Alan Mozo jugando para Pumas.

El precio que cuesta Alan Mozo, el jugador que podría regresar a Pumas

Según los datos que muestra el sitio Transfermarkt, el cual se especializa en valores de mercado, el precio de Alan Mozo es de 3 millones de euros (más de $ 63,000,000 MXN). De todos modos, también es cierto que se desvalorizó mucho en este último año, puesto que antes costaba cerca de € 5.5 M.

Hay que ver si Chivas y Pumas negocian por una transferencia por un precio más bajo o si de ninguna manera lo dejarían salir por menos de ese precio. Cabe recordar que el Rebaño Sagrado se lo compró a la UNAM por €1.8M en julio de 2022.

Instagram Alan Mozo / @alan_mozo Alan Mozo hoy está en Chivas

Alan Mozo, entre las idas y vueltas con Chivas de Guadalajara

Si bien parecía que estaba todo dado para que Mozo se vaya de Chivas, con Gaby Milito volvió a ser tenido en cuenta y ha sumado minutos (cerca de 140’) en lo que va del Apertura 2025. Sin embargo, al quedar demostrado que en el Guadalajara únicamente lo ven como el suplente de Richard Ledezma en el lateral derecho, se supo que ahora sí podría marcharse.

Los números de Alan Mozo en Pumas UNAM

Partidos jugados: 161

Encuentros disputados como titular: 150

Goles: 2

Asistencias: 22

Tarjetas: 33 amarillas y 6 rojas

Títulos: 0

Las estadísticas de Alan Mozo desde su llegada a Chivas de Guadalajara