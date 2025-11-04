Lo acusan de traidor, pero tuvo un gesto conmovedor con su excompañero antes de jugar la Champions League

Este martes se enfrentan el Liverpool y el Real Madrid en el encuentro válido por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26, duelo a disputarse en Anfield en punto de las 2 de la tarde (hora del centro de México). En ese contexto, un nombre propio que está en boca de todos es Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho del ‘Merengue’ y con pasado en los ‘Reds’ es acusado de “traidor” por diferentes fanáticos del equipo de Inglaterra , por haberse ido a un rival directo en Europa, pensando en la búsqueda de conquistar una nueva Champions League. No obstante, lejos de todo eso, Trent tuvo un gesto conmovedor con su excompañero Diogo Jota.

X Liverpool Trent Alexander-Arnold en el memorial de Diogo Jota.

A cuatro meses de su fallecimiento, Alexander-Arnold asistió junto a Xabi Alonso, Emilio Butragueño y Dean Huijsen al memorial de Diogo Jota en Anfield. Su ex compañero y actual jugador del Real Madrid le dejó una bonita carta al futbolista que perdió la vida en un accidente con su automóvil.

La carta que le escribió Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota antes del partido de Champions League

Acompañado por el joystick (mando) de PlayStation con el que juntos jugaban al EA FC, Trent Alexander-Arnold le dejó una carta a Jota. “Mi amigo Diogo, te echamos mucho de menos pero seguimos queriéndote mucho. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te extraño amigo, cada día”, reza el escrito.

¿Cómo murió Diogo Jota?

El 3 de julio de este 2025 Diogo Jota y su hermano André Silva (también futbolista) perdieron la vida en un accidente en una carretera en la provincia de Zamora (España). Su automóvil marca Lamborghini sufrió la explosión de un neumático, lo que causó el despiste y el posterior incendio.

Según los servicios de emergencia, ambos jugadores murieron en el lugar. Jota, de 28 años, se dirigía hacia Santander para tomar un ferry de regreso a Inglaterra. Por una intervención médica reciente en Oporto (Portugal), le habían aconsejado no volar en avión. Hoy, Trent Alexander Arnold y todo el mundo del futbol lo recuerda de la mejor manera.