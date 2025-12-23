CONFIRMADO: Adama Traoré deja abierta la puerta a una posible llegada al América 

Se vuelve escuchar a través de las redes sociales la posible llegada del delantero español Adama Traoré al conjunto de las Águilas del América que a despertado la ilusión de sus aficionados azulcremas.

En un video que comenzó a circular recientemente, el delantero de la Premier League fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con el equipo del América y su respuesta no pasó desapercibida. Sin confirmar negociaciones formales, Traoré reconoció su afinidad con México y dejó abierta la posibilidad de una futura experiencia en la Liga BBVA MX.

¿Qué es lo que dijo Adama Traoré sobre el América?

“Me gusta México. Primero tengo que ir a visitarlo. Raúl me tiene que llevar ahí. Y después, quién sabe, nunca se sabe”, expresó el atacante, en alusión a Raúl Jiménez, quien surgió de las filas americanistas antes de dar el salto al futbol europeo. La declaración, breve pero contundente, fue suficiente para que los seguidores del América comenzaran a especular sobre un posible fichaje.

Por ahora, en Coapa no existe confirmación oficial sobre contactos o negociaciones. La sola mención de Traoré, jugador con experiencia en la Premier League y en la selección española, genera expectativa y coloca al América en el centro de la conversación futbolística.

El delantero, conocido por su potencia física, velocidad y capacidad de desborde, sería un refuerzo de lujo para el ataque americanista. Su perfil encaja con la exigencia de un equipo que busca siempre protagonismo y que aspira a reforzarse con figuras capaces de marcar diferencia en el campeonato mexicano.

Adama Traoré y Jiménez, una dupla que ya ha brillado en Inglaterra

Los rumores que buscan vinculan a Adama Traoré con América han despertado recuerdos de su sociedad con Raúl Jiménez en la Premier League. Ambos coincidieron en el Wolverhampton Wanderers entre 2018 y 2022, formando una dupla ofensiva que se ganó reconocimiento por su potencia y efectividad. Jiménez era el referente en el área, mientras que Traoré aportaba velocidad y desborde por las bandas, una combinación que dio resultados memorables para los Wolves.

El vínculo entre los dos atacantes se reforzó en el vestidor y trascendió al campo, al punto de que la prensa inglesa los destacó como una de las parejas más peligrosas de la liga en la temporada 2019-20.

Tras la salida de Jiménez rumbo al Fulham en 2023, el destino volvió a reunirlos: ese mismo año Traoré también fichó por el club londinense, donde ha compartido nuevamente vestidor.

