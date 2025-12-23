Héroe de su equipo en Champions League, llegó como estrella al Milan y ahora deja de ser compañero de Santiago Gimenez

El conjunto del AC Milan, que se encuentra en el segundo puesto en la Serie A y es candidato sólido para llevarse el Scudetto en esta temporada, ha oficializado la rescisión de contrato del delantero belga Divock Origi, poniendo fin a una etapa marcada por la irregularidad y la falta de protagonismo.

Origi, de 30 años, llevaba un año y medio sin disputar un solo minuto con el conjunto del Milan. Su último partido se remonta a mayo de 2023, en la recta final de la temporada 2022-23, cuando acumuló 27 apariciones en Serie A, la mayoría entrando desde el banquillo. En ese curso apenas logró marcar dos goles en la liga italiana y ninguno en la Champions League, cifras muy alejadas de las expectativas que generó su fichaje.

¿Cuánto ganaba Divock Origi con el Milan?

El atacante belga había llegado al Milan en el verano de 2022 con un contrato hasta 2026 y un salario superior a los 300.000 euros mensuales. La apuesta del club rossonero buscaba reforzar la delantera con un jugador de experiencia internacional, pero pronto quedó claro que Origi no encajaba en los planes del equipo. Su rol se redujo al de suplente y, con el paso de los meses, terminó desapareciendo de las convocatorias. La rescisión de contrato, aunque anticipada, supone un alivio económico para la institución lombarda.

Divock Origi. Héroe del Liverpool en Champions League

La estancia de Divock Origi con el Liverpool es totalmente diferente. En Anfield, el delantero fue despedido como una auténtica leyenda por la afición. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a momentos épicos: el gol que selló la histórica remontada contra el Barcelona en semifinales de la Champions League 2018-19 (4-0) y el tanto que sentenció la final frente al Tottenham (2-0), otorgando a los dirigidos por Jürgen Klopp la sexta Copa de Europa de su historia.

Hoy, el Milan busca pasar página y concentrarse en su presente, donde figuras como el mexicano Santiago Gimenez representan la esperanza de revitalizar el ataque. La salida de Origi abre espacio para nuevas incorporaciones y confirma la exigencia de un club que no puede permitirse apuestas fallidas.

