OFICIAL: Santos se refuerza con GOLEADOR sudamericano

El equipo de Santos Laguna anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación del atacante argentino Lucas Di Yorio, quien llega procedente de la Universidad de Chile. Con esta contratación, la institución lagunera busca fortalecer su ofensiva de cara al próximo torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, apostando por un atacante que viene de firmar una temporada destacada en el futbol sudamericano.

¿Cuántos gole anotó Lucas Di Yorio con la U de Chile?

Di Yorio, de 27 años, disputó 43 partidos y anotó 14 goles en todas las competiciones con el conjunto chileno durante la campaña 2024-25. Su rendimiento lo convirtió en una de las piezas clave de la ofensiva azul, mostrando capacidad para moverse en el área, buen juego aéreo y efectividad frente al arco rival. Estas cualidades despertaron el interés de Santos, que llevaba semanas en negociaciones para cerrar su llegada.

El delantero inició su carrera profesional en Argentina (Aldosivi) y ha tenido pasos por clubes de Brasil y México (León y Pachuca), donde ya conoce el ritmo competitivo de la Liga BBVA MX. Su regreso a tierra azteca se da en un momento en que Santos Laguna busca recuperar protagonismo tras un torneo irregular, en el que la falta de gol fue uno de los principales problemas. La directiva confía en que Di Yorio aporte soluciones inmediatas y se convierta en referente ofensivo.

En su estancia en el futbol mexicano, Lucas Di Yorio participó en 50 partidos donde anotó 13 goles y tuvo dos asistencias.

¿Qué espera Santos Laguna de Lucas Di Yorio?

La llegada del atacante argentino también responde a la estrategia del club de combinar juventud con experiencia internacional. Santos ha apostado por reforzar posiciones clave y ofrecer a su afición un equipo competitivo que aspire a la liguilla. El técnico lagunero Francisco Rodríguez tendrá ahora más variantes en ataque, con un jugador que puede desempeñarse como centrodelantero clásico o adaptarse a esquemas con doble punta.

