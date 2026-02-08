¿ADIÓS EUROPA? El posible nuevo equipo de Casemiro

Tras confirmar que no renovará su contrato con el Manchester United, Casemiro encara la recta final de su carrera con un destino tentador en el futuro próximo, se trata del LA Galaxy. El equipo de la MLS se ha posicionado como firme candidato para contratar al histórico brasileño en calidad de agente libre, que le ofrece el estatus de jugador franquicia que ya han tenido leyendas como David Beckham y Zlatan Ibrahimovic en el mismo club.

El mediocampista veterano de ya 33 años, llegó a Old Trafford en 2022 por la cantidad de euros proveniente del Real Madrid, en el transcurso de las temporadas, ha recuperado su mejor versión en los últimos meses, en los que ha sido clave en la racha positiva del equipo que tras la salida de Ruben Amorim, Michael Carrick ha levantada al cuadro devil. Sin embargo, su elevado salario y edad han llevado al United a no prolongar su contrato más allá de este verano.

ℹ️ @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract.



A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together 🙏🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

Casemiro prioriza la MLS

Para Casemiro, la opción del futbol de los Estados Unidos resulta más que atractiva. Ya que le permitiría llegar con ritmo competitivo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Brasil, mientras se convierte en uno de los referentes de toda la liga americana. El combinado de los Ángeles que ya hicieron historia con los fichajes estelares de Beckham e Ibrahimovic, verían en el exmadridista la pieza ideal para liderar su reconstrucción.

Pese a que Arabia Saudita también suena como una alternativa, el atractivo de vivir en la ciudad angelina y el legado que dejaron sus predecesores en el club podrían inclinar la balanza. La decisión se tomará en las próximas semanas, cerrando una etapa europea llena de éxitos.

