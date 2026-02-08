Barcelona busca a un Campeón del Mundo con Argentina que juega en la Premier League

El FC Barcelona continúa explorando opciones en el mercado para reforzar su defensa y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el del argentino Lisandro Martínez, actual jugador del Manchester United. Distintos medios europeos y plataformas especializadas en traspasos han informado que el club azulgrana valora seriamente su perfil, aunque por el momento no existe una negociación oficial entre ambas entidades.

Martínez, campeón del mundo con Argentina y consolidado en la Premier League, encaja en el tipo de defensor que históricamente ha buscado el Barça: zurdo, con buena salida de balón, agresivo en la marca y con experiencia al más alto nivel. Estas cualidades lo convierten en una alternativa atractiva para fortalecer una zaga que ha sufrido irregularidades en las últimas temporadas y que necesita profundidad para competir en varias competiciones.

Te podría interesar: OFICIAL: Lionel Messi enfrentará al Barcelona

Desde Inglaterra la postura del Manchester United es clara. El club considera a Lisandro una pieza importante de su proyecto deportivo y no tiene intención de facilitar su salida. Además, el defensor mantiene contrato vigente hasta 2027, con una posible extensión, lo que coloca al conjunto inglés en una posición sólida a la hora de negociar. Según la prensa británica, el United solo escucharía ofertas cercanas a los 55 millones de euros, una cifra elevada para la economía actual del Barcelona.

A pesar del interés, en el entorno azulgrana son conscientes de las limitaciones financieras y de la complejidad de una operación de este calibre. Por ello, cualquier avance dependería tanto de salidas previas como de ajustes en la masa salarial. Hasta ahora, no se ha presentado una oferta formal ni se han confirmado contactos directos entre los clubes.

Te podría interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Julián Quiñones vuelve a marcar en Arabia Saudita y ya superó a Cristiano Ronaldo: VIDEO