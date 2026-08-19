Adonis Frías: la historia del jugador que rechazó volver a Argentina para jugar en Atlas y en la Liga BBVA MX

Adonis Frías es otro de los futbolistas que escogió la Liga BBVA MX sobre el futbol argentino. El zaguero central tenía encaminada su llegada a Racing Club, equipo que pretendía sumarlo a su plantilla mediante un préstamo. Distintas fuentes aseguraban que el jugador tenía un acuerdo de palabra con el club argentino, pero fue Atlas quien se metió en las negociaciones y cambió el panorama.

El conjunto rojinegro sedució rápidamente a Adonis Frías, quien no dudó en dejar tirado a Racing y regresar a la Liga BBVA MX. El conjunto de Argentina debió dejar de lado la posibilidad de contratar al defensor central y salió en busca de otras posibilidades en el mercado local. Sin embargo, muchos se preguntarán por qué el jugador escogió México sobre el futbol argentino.

Por qué Adonis Frías escogió México sobre Argentina

Además de que la oferta económica es superior, existen diversos factores que convencieron a Adonis Frías de regresar a suelo mexicano. En primer lugar aparece la conexión que el futbolista tiene con Hernán Crespo, entrenador de los Zorros de Guadalajara. Resulta que el técnico argentino ya supo dirigir al zaguero durante su etapa en Defensa y Justicia, donde juntos conquistaron la Copa Sudamericana.

Adonis Frías en Defensa y Justicia

Por otro lado, Adonis Frías ya conoce el futbol mexicano. Tras su gran campaña con el club argentino, León apostó por él en el año 2023 y lo fichó a cambio de 3.7 millones de euros aproximadamente. Jugó dos años y medio en el conjunto de Guanajuato hasta que lo vendieron para el Apertura 2025 por 3.4 millones de euros al Santos de Brasil. Esta combinación favoreció a Atlas para que el argentino aceptara la propuesta.

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El acuerdo de Atlas con Santos por el fichaje de Adonis Frías

Atlas llegó a un acuerdo con Santos para adquirir de manera definitiva la ficha de Adonis Frías. La operación se cerró en 3.75 millones de dólares, cifra que podría aumentar hasta los 4.5 millones en caso de que el defensor cumpla una serie de objetivos deportivos. Además, el conjunto brasileño conservará el 20 por ciento de una futura venta del jugador.

Adonis Frias celebrates goal 0-2 of Leon during the game Santos vs Leon, corresponding to Round 12 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at TSM Corona Stadium, on October 08, 2023.



Adonis Frias celebra el gol 0-2 de Leon durante el partido Santos vs Leon, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio TSM Corona, el 08 de Octubre de 2023.|Tomas Regueiro/Tomas Regueiro

El argentino firmará un contrato por tres temporadas con los Zorros y quedará vinculado a la institución hasta mediados de 2029. La compra definitiva terminó inclinando la balanza a favor de Atlas, ya que Racing únicamente había negociado una cesión por un año con opción de compra.

De esta manera, Hernán Crespo volverá a contar con un futbolista al que conoce desde su etapa en Defensa y Justicia. Frías llegará para reforzar una zona central que ya cuenta con elementos como Matheus Dória, Gaddi Aguirre y Víctor Ríos, aunque Atlas deberá liberar una plaza de jugador No Formado en México para poder registrarlo en el Apertura 2026.