¡Primer gol en Europa! ‘La Hormiga’ González anota en el triunfo de Olympiacos

Armando 'La Hormiga' González tuvo un debut soñado como titular en la Copa de Grecia. El delantero mexicano estrenó su cuota goleadora en el balompié europeo y comandó la contundente victoria de Olympiacos por 4-0 sobre el AEL Larissa en el AEL FC Arena.

El ariete de 23 años aprovechó al máximo la confianza brindada por su técnico para comandar el ataque del conjunto del Pireo. Transcurría el minuto 34 cuando 'La Hormiga' se elevó dentro del área para conectar un impecable testarazo que venció al guardameta local, firmando el 1-0 y desatando la euforia del cuadro visitante con su primer tanto oficial en el Viejo Continente.

Tras el descanso, el dominio de Olympiacos terminó por pulverizar la resistencia de la escuadra de Larissa. Al minuto 48, el portugués Gustavo Sá aprovechó una serie de rebotes en el área chica para sacar un potente remate que significó el segundo tanto. Cinco minutos más tarde, al 53', Bruno Onyemaechi incrementó la ventaja con un soberbio "escopetazo" desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero rival.

La goleada se concretó al minuto 65 gracias a Joel Roca, quien definió con precisión dentro del área pegado al poste.

Tras firmar una actuación redonda, llena de movilidad y olfato goleador, Armando González abandonó el terreno de juego entre aplausos al minuto 80 para ceder su lugar en el campo. Con este triunfo, Olympiacos arranca con el pie derecho su andar en el certamen copero, mientras que 'La Hormiga' alza la mano para consolidarse como el hombre gol del cuadro griego.

Previa del partido

El AEL Larissa recibe este miércoles 2 de septiembre al Olympiacos en la jornada 1 de la Copa de Grecia 2026/27 en el AEL FC Arena. El encuentro marca el arranque del certamen copero para el gigante de El Pireo, que llega con la clara intención de imponer su jerarquía y rotar a sus piezas clave.

Todas las miradas en México se posan sobre Armando 'La Hormiga' González. Tras su brillante paso por las Chivas, el joven ariete azteca debutó el pasado fin de semana en la Superliga entrando al minuto 69 e impactando un disparo en el travesaño. Para este compromiso copero ante un rival de la división de ascenso, el cuerpo técnico perfila al delantero mexicano como titular en el esquema ofensivo.

Con una probabilidad de victoria favorable al Olympiacos superior al 60%, se anticipa un trámite donde la visita tome el control del balón ante un AEL replegado. El partido representa la oportunidad idónea para que 'La Hormiga' estrene su cuota goleadora en el balompié europeo.

Pronóstico del AEL vs Olympiacos hoy miércoles 2 de septiembre 2026

Olympiacos llega como el equipo ampliamente favorito gracias a la profundidad de su plantilla en el fútbol griego y su dominio sostenido frente al AEL en competencias locales. Resultado: AEL Larissa 0-2 Olympiacos

Horario y dónde seguir en vivo el AEL vs Olympiacos

Horario: 11:00 A.M. (Tiempo del centro de México)

Seguir el partido a través de aztecadeportes.com

