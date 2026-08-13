La afición de Club América ya olvidó a André Jardine y ahora demuestran así su lealtad a Guillermo Almada

La afición del Club América sabía que el día que André Jardine abandonara la institución sería muy difícil de dejar atrás los logros que consiguió. El timonel brasileño se convirtió en el más ganador de la historia del club y fue parte del histórico tricampeonato de las Águilas. Sin embargo, los resultados posteriores no acompañaron y la directiva tomó la decisión de terminar con su ciclo azulcrema.

A mediados de 2026, las Águilas apostaron por la experiencia de Guillermo Almada, quien ya conoce la Liga BBVA MX y destaca por su trabajo con los jugadores promovidos desde las fuerzas básicas. A estas alturas, el equipo parece haber encontrado una identidad de juego y su nivel está en alza desde hace varias semanas. Tanto es así que la afición muestra su apoyo hacia el técnico uruguayo, quien quedó sorprendido con el aliento recibido.

Guillermo Almada muestra su agradecimiento hacia los aficionados del América

Luego del triunfo de las Águilas ante Portland Timbers por Leagues Cup, el entrenador atendió a los medios de comunicación y se rindió ante los aficionados azulcremas. Almada aseguró que se “quita el sombrero” por el apoyo que le dan en cada estadio, sin importar donde juegue el América. Además, indicó que los americanistas son "el jugador número 12", dejando en claro que su aporte también es vital para el equipo.

Guillermo Almada|Club América

“Sacarnos el sombrero por el apoyo que tenemos de nuestra afición, el jugador número 12 que nos está apoyando permanentemente. Creo que los jugadores también se han sentido identificados con el apoyo y han transmitido cosas de la cancha desde dentro hacia afuera. Siempre se los reitero, debemos transmitirlas para que nuestra gente se sienta identificada”, expresó ante la prensa.

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Lo que viene para el América en Leagues Cup y Liga BBVA MX

El próximo desafío del América será este jueves 13 de agosto ante Austin FC en el Q2 Stadium, donde cerrará su participación en la Fase Uno de la Leagues Cup. Las Águilas llegan con seis puntos y un empate les permitirá asegurar su clasificación a los Cuartos de Final sin depender de otros resultados.

Después de este compromiso, el conjunto dirigido por Guillermo Almada deberá cambiar rápidamente el enfoque para retomar su actividad en el Apertura 2026. El América recibirá al Atlético de San Luis el domingo 16 de agosto en el Estadio Banorte, por la Jornada 4 de la Liga BBVA MX.