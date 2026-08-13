Guillermo Almada ya superó a André Jardine y los datos lo respaldan

La salida de André Jardine generó dudas entre los aficionados del América. Sin embargo, en la actualidad las Águilas pueden conseguir tres títulos antes de que termine el 2026. Además, Guillermo Almada comenzó su ciclo de una manera que rápidamente cambió las opiniones. El director técnico uruguayo ya superó al brasileño en algo.

Después de 5 encuentros, las Águilas mantienen el invicto bajo las órdenes de Almada, con 4 victorias y 1 empate. Además, el equipo se encuentra peleando por los primeros lugares tanto en la Liga BBVA MX como en el calendario de la Leagues Cup 2026. El inicio del entrenador uruguayo supera estadísticamente al que tuvo Jardine.

Almada comenzó mejor que Jardine

Guillermo Almada consiguió triunfos frente a Querétaro, Santos Laguna, San Diego FC y Portland Timbers, mientras que su único empate llegó contra Atlante. De esta manera, el técnico charrúa registra cuatro victorias y una igualdad después de sus primeros cinco partidos al frente de las Águilas.

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El comienzo de André Jardine había sido diferente. Durante sus primeros cinco encuentros, el brasileño consiguió tres triunfos (ante Puebla, Chicago Fire y St. Louis City), pero también sufrió dos derrotas (frente a FC Juárez y Columbus Crew). En ese aspecto, los números iniciales favorecen claramente a Almada.

André Jardine

Jardine todavía tiene una ventaja importante

A pesar de esta comparación, Almada todavía está muy lejos de superar el legado que dejó Jardine en el América. El brasileño dirigió durante tres años y consiguió 6 títulos oficiales, convirtiéndose en el entrenador más ganador en la historia de la institución azulcrema.

Jardine conquistó tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. Con esa cosecha superó a entrenadores históricos como Miguel Herrera, Jorge Vieira y Raúl Cárdenas, quienes consiguieron cuatro trofeos cada uno.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

Por ahora, Almada solamente puede presumir un mejor comienzo estadístico. El verdadero desafío llegará cuando tenga que transformar este buen arranque en campeonatos. La primera señal ya está sobre la mesa: el América mantiene el invicto y compite por todo bajo las órdenes del técnico uruguayo, con mejor comienzo que el de Jardine.

