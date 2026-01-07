Afición del América sueña con este crack para el Clausura 2026, pero ficharlo sería casi imposible

Mientras que la novela por Igor Lichnovsky continúa , el Club América busca seguir mejorando la plantilla de cara al Clausura 2026 y quiere hacerlo en base a tener un buen mercado de invierno antes del inicio del nuevo campeonato de la Liga BBVA MX. En ese marco, la afición ya sueña con un crack extranjero cuyo fichaje sería casi imposible.

Mientras que la directiva tiene en mente intentar hacer un último (y muy complicado) fichaje para el América , los aficionados azulcremas pusieron sus ojos en un futbolista francés en las redes sociales. Se trata de Enzo Bardeli, mediocentro creativo que fue elogiado y recomendado por un especialista en scouting y que los fanáticos americanistas siguen.

Enzo Bardeli, pretendido por la afición de Club América

¿Quién es Enzo Bardeli, jugador que pidieron los aficionados del América?

Enzo Bardeli nació el 11 de abril de 2001 (24 años) en Coudekerque-Branche (Francia). El mediocentro se formó en el Losc Lille y tras varios años en las fuerzas básicas de ese equipo terminó arribando al USL Dunkerque, equipo que hoy se encuentra en la Ligue 2, segunda división del futbol francés. Desde julio de 2021 que se desempeña allí y llegó sin coste.

De acuerdo a Transfermarkt, en la actualidad Bardeli tiene un precio de mercado de 5 millones de euros, siendo el segundo más costoso de toda la plantilla del conjunto francés. Todo indica que la cifra no sería negociada demasiado y que se tendría que ir por un monto muy similar a ese.

Algo que complica el fichaje de Enzo Bardeli por el América también es que ocuparía cupo de No Formados en México (NFM), el cual las Águilas ya tienen completo. De todos modos, más allá de la recomendación de scouting de Iñaki América y de la opinión de los aficionados, por ahora no se trata de nada concreto.

Los números de Enzo Bardeli en el USL Dunkerque

De acuerdo a los datos que proporcionó BeSoccer, sitio especializado en recolectar estadísticas de jugadores, los números de Enzo Bardeli con el USL Dunkerque de Francia son los siguientes: