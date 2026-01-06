Pumas UNAM tiene dos nuevas obsesiones en el mercado de fichajes y sorprende a todos en México

La Liga BBVA MX está cerca de dar comienzo a un nuevo torneo y los equipos se preparan con altas y bajas para el Clausura 2026 del futbol mexicano . En ese sentido, uno de los clubes que mejor se ha reforzado en estos meses ha sido Pumas UNAM, puesto que ya hizo oficial 4 incorporaciones y ahora tendría otras 2 nuevas obsesiones en el mercado.

Si bien a Pumas ya le llegó el regalo de Reyes Magos , la idea de la institución es seguir mejorando la plantilla de cara al Clausura 2026, puesto que quiere volver a jugar una Liguilla y ganar un título tras tanto tiempo de sequía. Con el mercado de fichajes abierto hasta el 10 de febrero, la institución universitaria quiere dar el golpe en la mesa con refuerzos top.

Pumas busca otro delantero para el Clausura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Según la información de la periodista Adriana Maldonado, Pumas busca 1 o 2 refuerzos más. Precisamente su obsesión está depositada en Europa. Aunque no han trascendido los dos nombres, se trataría de un extremo con muy buenas condiciones (que está jugando en el futbol europeo) y otro delantero. Claro, Pumas quiere reforzar el ataque y evitar la falta de gol del semestre anterior.

Si algo quedó claro de la directiva de Pumas UNAM en este mercado de fichajes es que se está manejando un hermetismo grande en cuanto a las contrataciones. Pues los cuatro jugadores que han llegado hasta ahora no habían sido rumores hasta que faltaban apenas detalles para confirmar las contrataciones. En ese sentido, se manejarían del mismo modo ahora.

|Instagram @pumasmx

Altas y bajas de Pumas UNAM para el Clausura 2026

De acuerdo a distintos reportes y lo que informó el club oficialmente, los 4 refuerzos de Pumas para el Clausura 2026 son: César Garza (préstamo), Juninho (compra definitiva), Tony Leone (préstamo) y Jordan Carrillo (préstamo). Entre los rumores destacan otros 4 nombres: Cristian Arango, Alfredo Morelos, Robert Morales y Ezequiel Ponce.

La UNAM también tuvo bajas en esta ventana de transferibles de invierno. Se fue de Pumas Aaron Ramsey y se irían Pablo Monroy, Jorge Ruvalcaba.

