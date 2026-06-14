Afición de Países Bajos se burla de México durante su debut en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas comienza y ya dejó una de las imágenes más virales, y dolorosas para muchos mexicanos, fuera de la cancha.

Durante el debut de Países Bajos en el torneo, un aficionado neerlandés fue captado en las tribunas sosteniendo una manta con un mensaje que inmediatamente encendió las redes sociales: “No era penal”.

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Sí, justo esa frase que nos remonta uno de los episodios más polémicos y traumáticos en la historia reciente de la Selección Mexicana: el partido de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando el equipo entonces dirigido por Miguel Herrera estuvo a minutos de eliminar a los neerlandeses… hasta que apareció la jugada que sigue dividiendo opiniones más de una década después.

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La herida de Brasil 2014 sigue viva

Corría el minuto 94 cuando Arjen Robben cayó dentro del área tras un contacto con Rafael Márquez. El árbitro marcó penal y la polémica explotó.

Klaas-Jan Huntelaar convirtió desde los once pasos y consumó la remontada neerlandesa para eliminar a México con marcador de 2-1.

Desde entonces, el “No era penal” quedó grabado en la memoria colctiva del futbol mexicano como símbolo de frustración, controversia y, para muchos, injusticia arbitral.

Por eso no sorprendió que la imagen del aficionado holandés se viralizara en cuestión de minutos.

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Redes sociales estallan tras la provocación neerlandesa

La reacción en redes fue inmediata. Mientras algunos aficionados mexicanos se tomaron la escena con humor y resignación, otros no ocultaron su molestia por lo que consideraron una provocación innecesaria en plena Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo cierto es que, 12 años después, aquella jugada sigue generando conversación. Y si algo quedó claro con esta imagen es que ciertas heridas futboleras simple y sencillamente nunca terminan de sanar.