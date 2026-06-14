Cuándo y a qué hora se juega el primer partido del Mundial 2026 en Monterrey

La actividad oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sumará una sede fundamental con la puesta en marcha de los compromisos asignados al estado de Nuevo León. El primer partido de la justa mundialista en el Estadio de Monterrey se jugará este domingo 14 de junio tras el silbatazo inicial que realice el argentino Yael Falcón Pérez en el duelo Suecia vs Túnez.

Las autoridades gubernamentales locales activaron los anillos de seguridad vial en las avenidas aledañas al coloso de acero para agilizar el ingreso de los miles de turistas extranjeros y aficionados de Túnez y Suecia que se darán cita en el gran Estadio de Monterrey. Por su parte, la afición local expresó su expectativa en las plataformas digitales oficiales al albergar una justa de esta magnitud por tercera vez en su historia tras las ediciones de 1970 y 1986.

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Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey

El recinto del municipio de Guadalupe albergará tres enfrentamientos correspondientes a la fase de grupos y un duelo definitivo en las llaves de eliminación directa. A continuación repasamos cada uno de los duelos:

Zona de grupos

Domingo, 14 de junio de 2026

Partido 12 – Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Sábado, 20 de junio de 2026

Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A -Estadio Monterrey

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio de 2026

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

El inicio del encuentro este domingo entre Suecia vs Túnez por el Grupo F, marcará el cumplimiento de una meta institucional donde Monterrey volverá a posicionarse como uno de los epicentros del deporte global. Cabe mencionar que el "Gigante de Acero" (Estadio Monterrey) tiene una capacidad para 53,500 personas en eventos deportivos que se amplía para conciertos y eventos masivos que utilizan la cancha y allí el aforo se incrementa hasta 70,000 asistentes.