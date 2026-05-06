Aficionados de Club América piden a André Jardine que haga esto mismo que Toluca para vencer a Pumas

Club América se está alistando para la Vuelta contra Pumas que se llevará a cabo este próximo fin de semana en Ciudad Universitaria. El marcador global está empatado 3-3, pero los dirigidos por Efraín Juárez cuentan con la ventaja por haber finalizado por encima de las Águilas en la tabla general durante la Fase Regular. En este contexto, los aficionados piden medidas extremas para poder superar la serie de Cuartos de Final.

El equipo de André Jardine llegará diezmado para el duelo en el Olímpico Universitario, ya que sufrió las lesiones de Cristian Borja y de Sebastián Cáceres durante el choque de Ida. Teniendo en cuenta que no contará con todas sus herramientas en defensa, la afición del América comenzó a pedir en redes sociales que la institución exiga el regreso de Israel Reyes desde la Selección Mexicana, mismo método que utilizará Toluca.

Crédito: Mexsport

Diversos reportes afirman que Toluca podría contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para el duelo de esta noche contra LAFC, quienes previamente habían sido convocados por Javier Aguirre para la Selección Nacional, ya que ambas partes habían acordado con Antonio Mohamed la posibilidad de utilizar a estos elementos para el juego de Concachampions. La razón sería de que se trata de un torneo internacional, por lo que no estarían disponibles para la Liguilla.

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Afición del América pide romper esquemas

A pesar de que la Selección Mexicana no regresará a sus jugadores a sus respectivos equipos para que disputen la Liguilla, desde la afición azulcrema solicitan que el América haga un esfuerzo para tener a Reyes para el partido contra Pumas. Justifican que Toluca ya marcó la pauta para solicitar el regreso de los futbolistas y que, en el caso de las Águilas, estaría justificado debido a las bajas que padeció en defensa recientemente.

En el caso de Chivas, su presidente Amaury Vergara, solicitó públicamente el regreso de sus cinco seleccionados para afrontar la Liguilla del Clausura 2026: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”. Ahora, la afición del América pide que su club responda de la misma manera. ¿Se hará realidad?