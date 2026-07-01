¡INCREÍBLE! Aficionados argentinos apoyan a México vs Inglaterra: “Arriba mi México”

Tras derrotar 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México la Selección Mexicana estaba esperando rival para la fase de octavos de final, 12 horas después se supo que Inglaterra visitará la CDMX para pelear por avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Al saber el rival de México los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, pero hubo una sopresa... muchos usuarios ARGENTINOS se hicieron presentes pero para sorpresa de todos ahora apoyan a México.

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Dentro de los comentarios que más likes tenían estaban los siguientes:

"Saben que moriríamos junto a ustedes"

"La respuesta es obvia, México de una"

"Arriba mi pxnchx México"

"Mexicanos deben ganar"

Se sabe que hay cierto "pique" entre México y Argentina por eso resulta ser algo extremadamente raro ver el fenómeno que está pasando; por otro lado, parece ser que es mayor el cariño hacia México que hacia Inglaterra por parte de los seguidores argentinos.

🇲🇽 MÉXICO - INGLATERRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Domingo 21HS, en el Estadio Azteca. 🍿 pic.twitter.com/Usu6gEM0pS — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

¿Cuándo juega México vs Argentina?

El partido está programado para jugarse el próximo domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas del centro de México, recuerda que la transmisión se llevará a través de TV AZTECA en todas nuestras plataformas y será completamente GRATIS. Esta será la fase más complicada para la selección sede y además, será el último partido que habrá en el Estadio Ciudad de México.

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