OFICIAL: Pumas anuncia dos bajas importantes tras la llegada de Sebastián Córdova de cara al arranque del Apertura 2026

El Club Universidad Nacional ha oficializado un cambio radical en su estructura de patrocinios para el futuro inmediato. En una movida estratégica que marca el inicio de una nueva era, la institución anuncia la llegada de Nike como su nuevo patrocinador técnico oficial, cerrando así su ciclo con la marca Puma.

Esta transición representa una reconfiguración total de la imagen del equipo. Además de la salida de su anterior marca de indumentaria, Pumas comunica que DHL deja de formar parte de su cartera de patrocinadores oficiales. Estos movimientos responden a una reestructuración profunda en la visión comercial del club, buscando alinear a la institución con nuevos socios globales que compartan sus objetivos de crecimiento e innovación.

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La llegada de Nike no solo implica un cambio en el diseño de los uniformes, sino que también refuerza la apuesta de la directiva por elevar el estándar de los productos ofrecidos a la afición auriazul. Con la salida de Puma y DHL, el club agradece la relación mantenida en los últimos años y se prepara para presentar una identidad renovada, centrada en el fortalecimiento del equipo de cara a los retos deportivos venideros.

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