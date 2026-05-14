Los aficionados de Chivas de Guadalajara no pueden creer como el árbitro no expulsó a este jugador de Cruz Azul

Cruz Azul y Chivas igualaron 2-2 en el Estadio Banorte (antes Azteca) y dejaron buenas sensaciones en cuanto a nivel de juego. Sin embargo, los fanáticos del Guadalajara mostraron su descontento en las redes sociales contra el arbitraje del encuentro, pues sostienen que no pueden creer cómo el juez de campo no expulsó a Christian Ebere por una infracción.

Iban apenas 16 minutos cuando Ebere llegó tarde al balón mientras que Diego Campillo despejó el balón a tiempo. A raíz de esto, el de Nigeria impactó con sus tachones en el empeine de su rival mexicano. Para muchos, esto ya ameritaba una tarjeta roja para el futbolista de La Máquina. Al margen de esto, el historial de Liguilla entre Chivas y Cruz Azul favorece a uno.

Esta jugada es de tarjeta roja, juego brusco grave, pone en peligro la integridad física del jugador. @CruzAzul @Chivas El VAR tenía que intervenir ❌ pic.twitter.com/M59ftbWqt4 — Eduardo Galván Basulto (@edugabe2) May 14, 2026

Los fanáticos de Chivas y hasta especialistas sostienen que era expulsión para el de Cruz Azul

“Esta jugada es de tarjeta roja, juego brusco grave, pone en peligro la integridad física del jugador”, expresó Eduardo Galván Basulto, quien supo ser árbitro de la Liga BBVA MX. Así, sigue en la misma línea que los fanáticos de Chivas, que mostraron su indignación contra Maximiliano Quintero Hernández por no mostrarle la tarjeta roja al futbolista de La Noria.

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Además, el exárbitro sostuvo: “El jugador de Cruz Azul no juega el balón. ¿Con qué impacta? Con los tachones. ¿Dónde? Directamente en el tobillo. La intensidad es alta y además pone en peligro la integridad física del jugador. Para mí, es tarjeta roja por juego brusco grave y el VAR tenía que intervenir”.

Hay quienes sostienen que Christian Ebere no debió ser expulsado en Cruz Azul vs. Chivas

Resulta que algunos fanáticos de Cruz Azul sostienen que Ebere sí golpea con sus tachones en el empeine de Campillo, pero aseguran que la foto engaña, ya que en el video se puede ver cómo el pie del nigeriano continúa su recorrido, sin ser una acción de juego brusco grave que ponga en peligro la integridad del rival.

Se trata de una jugada muy fina en la que el árbitro y el VAR no consideraron que haya sido con la suficiente fuerza para ser sancionada con tarjeta roja.

