Aficionados de Chivas pierden la cordura con Gabriel Milito: “Campeonas en diciembre o te vas”

Chivas se repuso y le sacó el empate a 3 goles a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Este resultado no es el que se esperaba del conjunto rojiblanco, ya que no despunta en el inicio de este Apertura. De las 3 jornadas disputadas, Guadalajara solo suma una victoria, hecho que llevó a los aficionados a perder la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.

El Rebaño Sagrado no tiene excusas para este torneo, ya que recuperaron a los 5 seleccionados y contrataron a 2 jugadores de calidad, para convertirse en el equipo más valioso en el mercado durante este Apertura 2026. Pero ello no lo han podido reflejar en la cancha, ya que hasta el momento suman una victoria, un empate y una derrota.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

La exigencia de algunos aficionados

En la red social se hicieron presentes varios aficionados de Chivas para expresar su molestia, sobre todo el usuario ChivasXtra, al publicar un mensaje para Milito: "Campeonas en diciembre y arreglas tu ca... o te vas", fue la respuesta a los malos resultados del Guadalajara en el arranque de este torneo.

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A este usuario de la red social de X se le unieron otros aficionados que opinaron lo mismo: "Algo me dice que se va en Leagues Cup", "Los rivales ya saben perfectamente cómo jugarle a Chivas, ya se dieron cuenta de que Milito no tiene otro estilo de juego, aferrado a su línea de 5" y "Nunca seremos campeones empatando vs Puebla".

https://x.com/ChivasXtra_/status/2083387430804115622?s=20

Apoyo al proyecto de Milito en Chivas

Pese a que los resultados no se han dado, la mayoría de los aficionados de Chivas apoyan al proyecto de Gabriel: "Apenas 3 jornadas y salen con eso. Chivas está jugando bien, solo falta que los delanteros anoten; eso no es culpa de Milito", "Seguramente él fue el culpable de que la Hormiga fallara las dos al principio del partido" y "Déjenlo trabajar, apenas van 3 juegos y ya están enojándose. Además, en mi humilde opinión, no están jugando mal; es cuestión de tiempo y los resultados llegarán", son algunos de los comentarios en favor del argentino.