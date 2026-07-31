Cambio en la Liga BBVA MX: qué equipo tiene la plantilla más valiosa
Este Apertura 2026 tuvo un gran cambio en el mercado, pues nadie puede creer que este club supera a Tigres, Rayados y Club América
El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX trajo consigo un gran cambio en el mercado, pues los papeles se invirtieron, ya que un equipo ocupa el primer lugar de la plantilla más valiosa. No es para menos que así sea, ya que tuvo a 5 seleccionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y fichó a un par de jugadores top, por lo que tiene la encomienda de ganar en la jornada 3 ante Puebla.
Chivas es el equipo con la plantilla más cara del Apertura 2026 tras la incorporación de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. El Rebaño tiene un valor de 108.73 millones de euros, que a la conversión de pesos son más de 2 mil 168 millones de pesos, según Transfermarkt.
- Chivas - 108.73 millones de euros
- América - 101.15 millones de euros
- Toluca - 92.5 millones de euros
- Cruz Azul - 88.7 millones de euros
- Tigres - 75.3 millones de euros.
Los jugadores más caros de la plantilla de Chivas
El conjunto del Rebaño Sagrado conformó una plantilla envidiable, con la encomienda de poner punto final a la sequía de títulos de 8 años en este Apertura 2026. En sus filas hay grandes jugadores, pues 5 de ellos fueron convocados por la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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De los 5 jugadores que acudieron a la justa mundialista, 4 de ellos son los más valiosos en el mercado:
- Armando González - 15 millones de euros
- Roberto Alvarado - 10 millones de euros
- Brian Gutiérrez - 8 millones de euros
- Raúl Rangel - 8 millones de euros
- Bryan González -7.5 millones de euros.
Chivas en el Apertura 2026
El conjunto rojiblanco inició con el pie izquierdo el nuevo torneo al perder en la primera jornada en casa ante Toluca. Mientras que para la segunda fecha cobró venganza y derrotó a Juárez. Este viernes 31 de julio se enfrentará a Puebla, en su primer duelo de visitante, para después hacer una pausa en la Liga BBVA MX, para encarar la Leagues Cup 2026.