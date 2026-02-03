Así ha caído el precio de Allan Saint-Maximin: repentina salida del América sorprendió a todos

Allan Saint-Maximin pasó de ser amado a odiado por los aficionados del América, luego de haber sido presentado como nuevo futbolista del RC Lens de Francia a menos de 48 horas de haber salido de Coapa. Su paso por las Águilas será recordado por su bajo rendimiento, el cual también afectó a su valor de mercado durante los últimos años, llegando a sufrir una caída del 75 por ciento desde el año 2022 hasta hoy.

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, el extremo francés de 28 años supo tener un precio de 40 millones de euros en el año 2022, cuando aún era futbolista del Newcastle de Inglaterra. No obstante, Saint-Maximin no pudo recuperar el nivel demostrado en la Premier League y, poco a poco, su valor de mercado fue disminuyendo hasta costar 10 millones de euros en la actualidad.

Saint-Maximin perdió un 75 por ciento de su valor|Crédito: MEXSPORT

Desde 2022, su precio no hizo más que bajar y más aún cuando oficializó su fichaje por el Al Ahli de Arabia Saudita en 2023. En ese momento, su valor de mercado decreció casi un 50 por ciento y la tendencia fue a la baja durante los siguientes meses. En el medio, jugó para el Fenerbahçe de Turquía en condición de cedido, hasta que América desembolsó más de 12 millones de dólares en 2025 para concretar su fichaje.

TE PUEDE INTERESAR:



La razón por la que Saint-Maximin abandonó el América

Nadie esperaba que el francés dejara Coapa a prácticamente seis meses de haber firmado su contrato. En redes sociales, el propio jugador señaló que ha “enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente”, por lo que tomó la decisión de romper su vínculo con el América y regresar a su país de origen.

“Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que realmente es importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol”, se puede leer en uno de los fragmentos que escribió en su cuenta de Instagram.

Saint-Maximin ya fue convocado para jugar con Lens

En América hizo mucho ruido la salida de Saint-Maximin y gran parte de la afición no cree el relato mencionado por el propio jugador. La tensión creció aún más cuando el Lens oficializó su fichaje a menos de 48 horas después de haberse despedido de las Águilas. Ahora, el club anunció la lista de convocados para los octavos de final de la Copa de Francia que se jugará el 4 de febrero y el ex-Newcastle está presente.