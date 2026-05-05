Aficionados lamentan la muerte de Eduardo Lamazón: “El más grande narrador de boxeo; Jamás olvidaré las noches de sábado”

La muerte de Don Eduardo Lamazón ha dejado un gran vacío en los aficionados del pugilismo que disfrutaban las funciones de Box Azteca a través de la señal de Azteca Deportes y que se identificaron con su particular estilo para compartir sus tarjetas en cada round.

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Voz inmortal del boxeo: fallece Eduardo Lamazón

Aficionados del boxeo se despiden de Eduardo Lamazón

Los aficionados del boxeo han expresado sus condolencias en las redes sociales de 'Don Lama, Lama, Lamita' en donde se anunció su fallecimiento y compartieron mensajes recordando los momentos en familia que pasaron mientras veían las transmisiones de Box Azteca.

"El más grande narrador de boxeo. Descanse en paz". "Hasta pronto leyenda, inolvidables tus tarjetas y análisis tan puntuales. Como olvidar esa pelea extraordinaria entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao". "Jamás voy a olvidar las noches de sábado junto a mi padre mientras narraba y punteaba las pelas. Se le va a extrañar", fueron algunos de los mensajes compartidos por los seguidores de Don Lama en sus redes sociales.

Don Eduardo Lamazón tenía 69 años al momento de su muerte y destacó por su amplia trayectoria en el boxeo como analista para Box Azteca y durante 23 años como Secretario Ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en donde trabajó al lado de José Sulaimán y varias leyendas del pugilismo.

Durante los últimos años dejó una huella imborrable en los aficionados mexicanos compartiendo sus tarjetas en legendarias peleas como la de Juan Manual Márquez contra Manny Pacquiao y los combates de Saúl 'Canelo' Álvarez.

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