La emotiva despedida de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Eduardo Lamazón: “Fue parte de nuestra familia”

TV Azteca Deportes y el mundo del boxeo han sufrido una irreparable pérdida tras la muerte de Don Eduardo Lamazón, quien durante muchos años formó parte de las transmisiones de la Mansión del Boxeo y acompañó nuestras funciones con sus acertadas tarjetas round tras round.

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Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se despide de Don Eduardo Lamazón

A través de sus redes sociales, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se despidió de Don Eduardo Lamazón con un emotivo mensaje en donde recordó su paro por la organización como secretario ejecutivo.

"En paz descanse Eduardo Lamazon. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria", compartió Sulaimán.

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

La familia de TV Azteca Deportes lamenta profundamente su partida y reconoce que las transmisiones de Box Azteca no serán lo mismo sin la presencia de 'Don Lama, Lama, Lamita' compartiendo su conocimiento en el pugilísmo a través de su Tarjeta Lamazón.

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