El jugador que todos los aficionados de Club América piden de titular y André Jardine no escucha

El debut de América en el Clausura 2026 no pasó desapercibido. Los dirigidos por André Jardine no lograron superar a Xolos de Tijuana en la primera jornada y cerraron un aburrido empate sin goles en el Estadio Caliente. Sin embargo, una situación que volvió a ser recurrente en este 2026 es la suplencia de Ramón Juárez, zaguero central que es pedido por la afición azulcrema desde meses atrás.

Ramón Juárez aún no convence a André Jardine

El defensor de 24 años aún no ha podido ganarse la confianza del cuerpo técnico a pesar de la ausencia de Igor Lichnovsky , quien estaba por delante de él en la consideración del entrenador. Resulta que tanto Israel Reyes como Sebastián Cáceres son inamovibles para Jardine, pues son jugadores de jerarquía internacional, por lo que Juárez corre por detrás. Pese a ello, la afición del América aún sigue insistiendo en la titularidad de su canterano.

La afición del América pide por Ramón Juárez|@ramonjuarez91

La afición del América quiere a Ramón Juárez como titular

En redes sociales, distintos aficionados azulcremas creen que Ramón debe ser titular por encima de Cáceres o de Reyes. En su mayoría, coinciden que Jardine es el culpable de que Juárez esté en la banca del América, remarcando una frase que el propio entrenador brasileño había mencionado en conferencia de prensa: “Es cuestión de gustos”.

Por otra parte, gran parte de los fanáticos de las Águilas creen que Israel Reyes podría jugar en el lateral derecho debido al bajo nivel que ha demostrado Kevin Álvarez hasta el momento. De esta manera, Juárez podría meterse en la zaga central junto con el uruguayo Cáceres y “conformar una línea defensiva más sólida”.

Desgraciadamente Jardine ya lo expresó " es cuestión de gustos ". La única forma de que, Juarez se le respete por lo que es, desgraciadamente, que 1 de los 2 salga de él equipo... — ONAR (@ONAR822) January 11, 2026

El contrato de Ramón Juárez con el América

Ciertos aficionados temen que Juárez abandone el América por falta de minutos. Según su última renovación realizada en el año 2024, el joven defensor de las fuerzas básicas extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2027 con las Águilas. De esta manera, aún tiene contrato vigente por más de un año y una salida podría ser efectiva siempre y cuando el club que lo desee pague por su ficha.

En conclusión, la afición del América pide banquillo para Álvarez en el lateral derecho y, de esta manera, Juárez podría ser titular al desplazar a Reyes a la banda. Sin embargo, está claro que las prioridades de Jardine son otras: confía en que Kevin pueda recuperar su nivel de selección y, según su visión futbolística, Ramón no es mejor que Cáceres y Reyes en la zaga central en estos momentos.