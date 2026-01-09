André Jardine por fin habló del caso Igor Lichnovsky: esto es lo que realmente pasará

El Club América busca dar por finalizada la novela de Igor Lichnovsky y para eso ya ha tomado una decisión dura pero clave. En ese marco, tras las especulaciones que hubo, finalmente el entrenador André Jardine habló y explicó el caso del defensor chileno de 31 años. Lo que realmente pasará no deja de sorprender.

Jardine habló de lo que es la baja del chileno y explicó que a Igor le toca pagar para inscribir a Rodrigo Dourado . Claro, es que el entrenador explicó que se trata de una decisión puramente futbolística, porque cree que el plantel necesita un mediocentro defensivo más y quitar un defensa central. En ese marco, Lichnovsky no ha sido registrado para el Clausura 2026.

Igor Lichnovsky no fue registrado para el Clausura 2026|Crédito: Getty Images

Lo que dijo André Jardine sobre la salida de Igor Lichnovsky del Club América

El entrenador brasileño se refirió a la característica de la liga mexicana de no permitir más de 9 No Formados en México (NFM). “Los extranjeros son una posición delicada porque deben rendir a punto, ser imprescindibles para el club, (hay que) elegir dos o tres que no aportan tanto al equipo”, comenzó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR:



De todos modos, Jardine reconoció el trabajo que hizo Igor Lichnovsky a lo largo del periodo desde que él está en el club. “Llegó conmigo, fue muy importante sobre todo en los dos primeros títulos, tal vez sin él no hubiéramos logrado hacerlo, es un gran futbolista, de mucha jerarquía, tiene sus virtudes”, agregó.

Jardine explicó los motivos de la salida de Lichnovsky.

Sin embargo, terminó de explicar todo: “hoy con el plantel que tenemos, llegué a la conclusión que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más. Con Jona a veces nos sentíamos cortos en esa función, el movimiento principal es ese”.

Del mismo modo, explicó que tuvo mucho que ver el crecimiento de Ramón Juárez y de Miguel Vázquez, por lo que sintió que “era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera sin dejar de reconocerlo”.

“Nos duele también, pero hay que ser fríos y analizar lo que el club necesita. Hablé con él en vacaciones, nos toca dar las malas noticias y con un poco de dolor porque me gusta el jugador y la persona”, finalizó Jardine.

