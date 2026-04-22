Robert Morales brilla en Pumas y aficionados lo piden para la Selección

Pumas vive su mejor momento en el último tiempo y, en gran parte, es gracias al alto nivel futbolístico de uno de sus delanteros. Robert Morales llegó con pocas luces a Pedregal, siendo suplente en Toluca debido al reinado de Paulinho. Sin embargo, el paraguayo encontró su lugar en el mundo y hoy es una de las figuras clave de la UNAM, siendo el máximo goleador del equipo.

Desde su llegada al conjunto universitario, Morales suma nueve participaciones directas de gol, siendo uno de los motivos del gran momento que vive Pumas en el Clausura 2026. Lleva 7 goles anotados en el presente torneo y se posiciona como uno de los máximos goleadores dentro de la Liga BBVA MX. Su buen rendimiento llevó a que la afición pida por su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Paraguay.

Aficionados piden por Robert Morales en el Mundial 2026

Todo comenzó con la consulta realizada por un aficionado de Pumas en la red social de X. El usuario @MexicoUd preguntó a los aficionados sobre si Robert Morales tiene posibilidades concretas de jugar la Copa del Mundo con el seleccionado paraguayo. Su publicación se volvió viral, superando las 30 mil visualizaciones y generando debate entre los aficionados universitarios y sudamericanos.

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“Que siga así la Pantera. Debe regresar a la Selección”, manifestó uno de los aficionados. Otros confían en que el jugador estará presente en la cita mundialista: “Va a ir al Mundial. Que nivel y que crack es la Pantera”.

Aficionados más arraigados al sueño de obtener el título de la Liga BBVA MX compartieron su deseo de que el paraguayo no sea convocado: “No. Se ocupa para la Liguilla”. También hicieron presencia los aficionados de Toluca, ya que su ficha aún les pertenece: “Ojalá (que vaya al Mundial), así Toluca lo puede vender mucho más caro”.

Robert Morales tiene posibilidades de ser convocado por Paraguay? pic.twitter.com/4G6ejm2mXu — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) April 22, 2026

Morales llega encendido a la Liguilla

El futbolista de 27 años vive un momento impresionante en el cuadro de Pedregal. Viene de anotar un doblete en la victoria por 4-2 sobre Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026 y su equipo ya se encuentra clasificado a la Liguilla. El máximo anotador de Pumas aún deberá jugar la última jornada contra Pachuca en Hidalgo, para posteriormente participar de la Fiesta Grande.

Morales sabe que un buen desempeño en la Fase Final del torneo podría colocarlo dentro del Mundial 2026, algo que veía muy lejano pocos meses atrás cuando aún formaba parte del plantel de los Diablos Rojos y donde no era titular.

