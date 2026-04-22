¿Pumas va por el campeonato? El momento que le da grandes posibilidades gracias a Efraín Juárez

Pumas atraviesa, sin duda, uno de los momentos más importantes y exitosos que ha tenido en la última década de la mano de Efraín Juárez, técnico mexicano que ha venido de menos a más y que ahora ha hecho que su club sea el candidato número uno al título de la Liga BBVA MX.

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Después de un inicio complicado, Pumas ha recuperado la confianza y mantiene una sólida base en el mediocampo que lo ha hecho un equipo a tener en cuenta. De hecho, existen tres razones por las cuales los del Pedregal son amplios candidatos a sumar su título número ocho en la historia.

3 razones por las que Efraín Juárez puede ganar el título con Pumas

Marca goleadora: En estos momentos, los Pumas de Efraín Juárez son la segunda mejor ofensiva de la temporada, así como la tercera mejor defensiva de la misma. Después de 16 partidos, los universitarios registran 32 goles a favor, así como 17 tantos en contra.

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Invicto como visitante : Un punto a considerar es que Pumas sabe jugar fuera de su patio habitual, pues en siete encuentros disputados lejos de CU mantiene su marca invicta al acumular cuatro triunfos y tres empates, lo cual habla de su peculiaridad para adaptarse a campos ajenos.

: Un punto a considerar es que pues en siete encuentros disputados lejos de CU mantiene su marca invicta al acumular cuatro triunfos y tres empates, lo cual habla de su peculiaridad para adaptarse a campos ajenos. No perderá jugadores por el Mundial: A diferencia de lo que ocurre con equipos como Chivas, América y Cruz Azul, Pumas no sufrirá la baja de ningún futbolista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tendrá plantel completo durante toda la Liguilla.

¿A qué equipos puede enfrentar Pumas en la Liguilla?

Si Pumas logra mantenerse entre los primeros tres lugares de la tabla general, su rival en los cuartos de final podría ser significativamente menos complicado en relación a otros candidatos al título. En estos momentos, sus posibilidades más reales son León, Atlas y América.