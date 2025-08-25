AGENDA: Los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

La emoción de la Liga BBVA MX regresa este viernes 29 de agosto con doble cartelera en el imperdible Viernes Botanero de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025, y en TV Azteca Deportes tenemos la mejor cobertura para que vivas cada minuto como si estuvieras en la cancha. Dos duelos con sabor a intensidad, goles y drama se tomarán la pantalla: FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados.

ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí

Juárez vs Mazatlán – 18:50 horas (Centro de México)

Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben a los Cañoneros en un duelo que promete emociones desde el arranque. Juárez llega busca consolidar su juego tras una victoria revitalizante en la jornada anterior, mientras que Mazatlán con la urgencia de sumar puntos tras una racha de empates que lo mantiene en zona media de la tabla.

Los reflectores estarán sobre Ángel Saldivar, quien fue clave en la victoria ante Santos Laguna en la cancha de Juárez, y Fabio Gomes, que viene de marcar un golazo para Mazatlán. Ambos equipos han mostrado intensidad, pero también vulnerabilidad defensiva, lo que podría traducirse en un partido abierto y con oportunidades para ambos lados.

Puebla vs Rayados – 21:00 horas (Centro de México)

Más tarde, el Estadio Cuauhtémoc será el escenario de un choque de estilos. Puebla, con su propuesta dinámica y ofensiva, se enfrenta a unos Rayados que llegan como líderes del torneo y con una plantilla plagada de figuras. Monterrey ha sido contundente en ataque, con Germán Berterame y Sergio Canales como protagonistas, mientras que La Franja buscará hacerse fuerte en casa con el respaldo de su afición.

TE PUEDE INTERESAR:

Este partido no solo representa una prueba de fuego para Puebla, sino también una oportunidad para Rayados de consolidarse en la cima antes de la pausa por Fecha FIFA. La intensidad está garantizada, y en TV Azteca Deportes te llevamos cada jugada con análisis, emoción y el sello que nos distingue.

¿Dónde ver los partidos FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados?

Ambos encuentros serán transmitidos por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, con cobertura especial, previas, entrevistas y el mejor equipo de narradores y analistas como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

