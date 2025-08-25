Ni Chicharito Hernández ni Alan Pulido: el jugador de Chivas que llegó para borrarlos del mapa

Las Chivas pasan por un mal momento en el actual Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ocupan el lugar 16 de la tabla general. La falta de gol en el Rebaño es latente y ni Chicharito Hernández ni Alan Pulido han podido resolver dicho problema. A pesar de que ambos futbolistas llegaron como la solución de gol, quien sí está aportando algo al conjunto de Gabriel Milito es el canterano Armando González, quien suma tres anotaciones con el Guadalajara.

El fin de semana las Chivas apenas lograron sacar un empate ante los Xolos. El cuadro rojiblando iba perdiendo 3-0 y todo pintaba para una debacle monumental. Al final se lograron reponer y Armando González, mejor conocido como “La Hormiga”, fue el artífice de una de las anotaciones del Guadalajara en el duelo de la Jornada 6 del Apertura 2025.

“No estamos contentos, fue un primer tiempo muy malo, en mi opinión. Las concentraciones al inicio del segundo tiempo nos siguen costando puntos en el camino y no podemos estar satisfechos con un empate. Creo que reaccionamos bien, que es lo que siempre buscamos, no nos damos por vencidos nunca”, declaró el canterano de las Chivas al término del encuentro.

Los números de Pulido y Chicharito en Chivas son muy tristes

Javier Hernández pasó de ser el ídolo y el jugador que ilusionó a toda la afición rojiblanca a ser el futbolista olvidado. En el Apertura 2025 no suma ni un minuto con el Guadalajara, se habla más de él por sus polémicos videos en redes sociales, que por lo que aporta al Rebaño. En el caso de Alan Pulido inició como titular y se esperaba que tuviera más participación al ataque. El originado de Victoria, Tamaulipas, solamente ha disputado cuatro partidos y dos de ellos en el 11 inicial, pero su falta de gol lo relegaron a la banca.

La solución para Gabriel Milito está en casa. Armando González es el mejor atacante de las Chivas en el actual torneo, pues con sus tres tantos en cinco juegos, ha ayudado para que el Rebaño no esté en el fondo de la general. Después de 6 jornadas (Chivas tiene un duelo pendiente), el Rebaño ocupa el sitio 16 y solamente suma cuatro unidades.