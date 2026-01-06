Cruz Azul dejaría ir a este jugador imprescindible en el equipo tras la llegada de Miguel Borja

Quedan pocos días para que el balón vuelva a rodar en la Liga BBVA MX y Cruz Azul aún tiene problemas para presentar a Miguel Ángel Borja como nuevo refuerzo del equipo de Nicolás Larcamón. En estos momentos, el club no cuenta con plazas de NFM (No Formado en México) disponibles, por lo que inscribir al colombiano resulta imposible. Sin embargo, desde La Noria sacrificarían a uno de los líderes más importantes que tiene el vestidor cementero.

Ignacio Rivero saldría de Cruz Azul para darle espacio a Miguel Borja

Reportes recientes confirman que Ignacio Rivero, capitán del equipo, dirá adiós a La Noria luego de cuatro años y medio para poder liberar un cupo de jugador extranjero. El mediocampista uruguayo regresaría a Xolos de Tijuana, club donde jugó entre los años 2018 y 2020. De esta manera, Cruz Azul está dispuesto a dejar ir a uno de sus líderes con tal de tener un delantero de garantías y de experiencia internacional , como es el caso de Borja.

Nacho Rivero dejaría Cruz Azul para llegar a Tijuana|Crédito: @CruzAzul / X

De acuerdo al sitio Claro Sports, Nacho Rivero y el club fronterizo ya habrían llegado a un acuerdo para poder concretar la operación. En caso de que sea oficial, el ex Defensa y Justicia viviría su segunda etapa en Tijuana, equipo con el que jugó 99 partidos oficiales entre 2018 y 2020 antes de salir rumbo a La Máquina. Mientras que, finalmente, Cruz Azul tendría vía libre para inscribir al atacante colombiano de 32 años.

Cruz Azul y su gran problema con los cupos de jugadores NFM

Al igual que varios equipos de la Liga BBVA MX, Cruz Azul cuenta con sus plazas de jugadores foráneos repletas. Esto le ha impedido firmar futbolistas extranjeros de calidad como es el caso del propio Borja y también la posible llegada de Agustín Palavecino, mediocampista argentino que dejaría Necaxa para llegar a La Noria.

Actualmente, la Liga BBVA MX permite registrar nueve elementos extranjeros y los cementeros cuentan con los siguientes jugadores:



Kevin Mier - Portero - Colombia Willer Ditta - Defensa - Colombia Gonzalo Piovi - Defensa - Argentina Rodolfo Rotondi - Defensa - Argentina Ignacio Rivero - Defensa/Mediocampista - Uruguay Mateusz Bogusz - Mediocampista - Polonia Lorenzo Faravelli - Mediocampista - Argentina José Paradela - Mediocampista - Argentina Gabriel Fernández - Delantero - Uruguay

Si bien es cierto que Mateusz Bogusz era uno de los candidatos más firmes a liberar una plaza de NFM, el polaco arribó a Ciudad de México para sumarse a la pretemporada con el resto de sus compañeros, pero recibirá una multa económica. Además, hasta la fecha no ha habido ofertas formales por el mediocampista, por lo que todo parece indicar que continuará jugando en Cruz Azul, obligando a Rivero dejar su lugar.