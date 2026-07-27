OFICIAL: ex Mazatlán llegó a Chivas y ya entrenó con el primer equipo

Una de las jóvenes promesas surgidas en el futbol mexicano ya comenzó una nueva etapa en su carrera. Tras cerrar un ciclo en el Mazatlán, la estrella encontró un nuevo destino y dio un paso importante al integrarse a Chivas de Guadalajara, una institución que gastó dinero en refuerzos y que es reconocida por el desarrollo de talento.

La protagonista es Bethzabeth Barrón, quien dejó atrás la desaparición de Mazatlán FC para incorporarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La futbolista se unió al equipo Sub-19 y, desde sus primeros días en Verde Valle, ya recibió la oportunidad de entrenar con el primer equipo. En tanto, el plantel varonil del "Rebaño Sagrado" busca refuerzos.

Bethzabeth Barrón ya trabaja con el primer equipo de Chivas

La mediocampista mazatleca comenzó su proceso de adaptación dentro de la estructura rojiblanca con el plantel Sub-19. Sin embargo, sus primeras actuaciones en los entrenamientos le permitieron ser considerada para participar en sesiones de entrenamiento con el primer equipo.

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Esa convocatoria quiere decir que tiene el respaldo por parte del cuerpo técnico, que sigue de cerca su evolución. Aunque todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, Barrón ya tiene la posibilidad de mostrar sus condiciones junto a las futbolistas de mayor experiencia del club.

Ex Mazatlán busca consolidarse en Chivas

El cambio de equipo llegó después de la desaparición de Mazatlán FC Femenil, situación que obligó a varias jugadoras a buscar un nuevo proyecto deportivo. En el caso de Barrón, Chivas apareció como la oportunidad para continuar con su crecimiento.

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Mientras trabaja por ganarse un lugar, el equipo Sub-19 comenzó el Apertura 2026 con una victoria de 3-0 sobre Atlético de San Luis. La mediocampista no tuvo participación en ese encuentro, pero continúa enfocada en competir por un puesto.

Chivas apuesta por el desarrollo de Bethzabeth Barrón

La llegada de Bethzabeth Barrón refuerza el trabajo de fuerzas básicas que caracteriza a Chivas. La institución busca potenciar el crecimiento de futbolistas jóvenes con proyección y prepararlas para dar el salto al máximo nivel.

Para la mediocampista sinaloense, el gran objetivo será consolidarse en la categoría Sub-19, mantenerse en la dinámica del primer equipo y abrirse camino para debutar en la Liga MX Femenil con la playera rojiblanca.

