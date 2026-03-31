Llegó desde otro grande, Nicolás Larcamón confía en él y es el más barato de Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos de la Liga BBVA MX en este inicio de año. Nicolás Larcamón cuenta con futbolistas de mucho talento en su plantilla, sin embargo, pocos imaginaban la buena cantidad de minutos que ha comenzado a cosechar Amaury García, uno de los jugadores con valor de mercado más bajo dentro de La Máquina.

A lo largo del Clausura 2026, el mediocampista mexicano de 24 años disputó un total de 9 partidos con Cruz Azul y fue titular en 2 de los últimos 3 juegos. Amaury comenzó el torneo siendo suplente y, poco a poco, se ha ido ganando la confianza del entrenador Larcamón hasta tener más oportunidades jugando desde el minuto uno. Esto sorprende aún más, ya que su valor de mercado es de apenas 700 mil euros, según Transfermarkt.

Amaury García en Cruz Azul.

Amaury García se ubica entre los futbolistas de Cruz Azul con menor tasación en el mercado. A pesar de ser un jugador joven con proyección, su falta de minutos en Primera División no le han permitido tener un precio más elevado. No obstante, esto podría cambiar en los próximos meses si continúa respondiendo en el terreno de juego y sigue siendo calificado como posible titular por su director técnico.

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El recorrido de Amaury García hacia la Primera División

García realizó su formación como futbolista en Pumas UNAM. Pasó por varias categorías, desde la Sub-17 hasta la Sub-23. Debutó como profesional en el año 2020 jugando para los Felinos, pero Cruz Azul se interesó en él y lo fichó a mediados de 2024 para disputar el Torneo Apertura de aquel año.

Además, ya ha formado parte de las divisiones juveniles de la Selección Mexicana, habiendo jugado para las categorías Sub-18, Sub-19, Sub-20 y Sub-21. No obstante, aún no ha podido tener su estreno oficial con la Mayor, pero trabaja día a día en la Noria para lograrlo en un futuro no tan lejano.

Los números de Amaury García en el Clausura 2026