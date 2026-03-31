Es el jugador más barato del Club América pero André Jardine confía plenamente en él

Así como trascendió quién es el jugador más caro de cada equipo en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, muchos también se preguntan quién es el futbolista más barato de las diferentes instituciones. En ese marco, el de menor precio en Club América es alguien en quien André Jardine confía plenamente desde hace un buen tiempo y hasta lo pone de titular.

Mientras que el América le dio una buena noticia a sus aficionados amantes de la moda, mucho se habla sobre las oportunidades que le está dando Jardine a Patricio Salas, el futbolista más barato que tiene el Nido de Coapa. Pues el canterano de las Fuerzas Básicas tiene un valor de mercado de apenas 50 mil euros (poco más de un millón de pesos mexicanos).

Andre Soares Jardine head coach of America during the 8th round match between Pumas UNAM and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on February 22, 2025 in Mexico, City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

André Jardine confía plenamente en el jugador más barato del Club América

Teniendo en cuenta los problemas que atravesaban las Águilas en el centro del ataque y también el incumplimiento en la Regla de Menores, André Jardine comenzó a darle muchos minutos de juego a Pato Salas. El jugador de 22 años fue titular en los últimos 5 partidos con el conjunto de Coapa y convirtió su primer gol en primera división ante el Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR:



A pesar de haber sido reemplazado en casi todos los encuentros, está claro que el director técnico brasileño confía en el joven que había dado sus primeros pasos en el futbol profesional en Pachuca. Aunque tiene un valor de mercado de apenas 50 mil euros, Salas se ha ganado su lugar en el primer equipo.

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

Los números de Patricio Salas en Club América

Según los datos de BeSoccer, estos son los números de Patricio Salas jugando para el primer equipo del Club América:

24 partidos jugados

9 titularidades

1 gol

1 asistencia

Sin tarjetas

Los 5 jugadores más baratos de la plantilla registrada del Club América

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas, estos son los 5 futbolistas más baratos de las Águilas de Coapa en este Clausura 2026: