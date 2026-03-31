Perdió la titularidad en Rayados de Monterrey, se fue por la puerta de atrás y hoy está por descender a Tercera División

Rayados de Monterrey fichó hace un año al uruguayo Santiago Mele, en espera de que fuera un arquero de época, por lo que Esteban Andrada perdió la titularidad y decidió marcharse por la puerta de atrás al Real Zaragoza, que juega en la Segunda División de España, pero hoy está a punto de descender hasta Tercera.

El argentino no la pasa nada bien en el viejo continente, pues luego de tener un gran Mundial de Clubes 2025 y ser buscado por el Colo Colo de Chile y otro conjunto de Arabia Saudita, se decantó por irse a préstamo a España, donde su equipo no levanta y, de terminar hoy la temporada, estaría descendido.

Esteban Andrada y Real Zaragoza están en zona de descenso de la Segund División de España.|Real Zaragoza

Real Zaragoza se ubica en la posición 19 de la tabla general con 33 puntos, producto de 8 partidos ganados, 7 empatados y 17 perdidos. Cabe mencionar que en la Segunda División hay 22 clubes, de los cuales 4 bajan de categoría, entre ellos el conjunto de la capital de Aragón.

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El equipo de la ciudad de Zaragoza está a solo 3 puntos de salir de la zona del descenso, ya que su más cercano rival es el Real Valladolid, que tiene 36 unidades. Lo cierto es que a la Temporada aún le quedan 10 partidos, en los que puede salir de la zona de descenso.

Los números de Esteban Andrada tras su salida de Rayados de Monterrey

El arquero llegó a España cuando la Temporada 2025-2026 ya estaba en disputa, pues después de perder la titularidad en el conjunto regio, permaneció algunas semanas tratando de arreglar su situación contractual, ya que interesó a varios clubes.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Andrada ha jugado 23 partidos con el Real Zaragoza, entre partidos de liga y de la Copa del Rey. En la Segunda División, el portero ha recibido 28 goles, pero suma 2 penales parados. Lo que llama la atención es que acumula un buen número de tarjetas amarillas para su puesto, pues ha sido amonestado en 8 ocasiones.

Cabe destacar que Esteban se fue al equipo de Zaragoza en calidad de préstamo, por lo que, en caso de descender a Tercera División, deberá regresar a Rayados de Monterrey, que tomará una decisión sobre su futuro.