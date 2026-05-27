Estrella de Cruz Azul RESPONDE a Efraín Juárez por comentarios sobre el arbitraje: “Hizo linda la final”

La resaca de la Décima estrella de Cruz Azul sigue entregando capítulos de alta intensidad. Tras coronarse en el Estadio Olímpico Universitario al vencer 2-1 a los Pumas de la UNAM en la final de vuelta del Clausura 2026, los ecos de las declaraciones previas comenzaron a salir a la luz. Uno de los hombres clave en el esquema celeste, el argentino Agustín Palavecino, rompió el silencio y confesó la profunda molestia que generaron las palabras del estratega universitario, Efraín Juárez, al término del primer episodio de la final.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Cabe recordar que, tras el juego de ida, Juárez demeritó el planteamiento de La Máquina, asegurando que los cementeros habían tenido suerte y sugiriendo de forma implícita que el arbitraje los había condicionado a favor para llegar a estas instancias. Sin embargo, lejos de desestabilizarlos, el plantel cementero utilizó ese ruido externo como combustible para sellar el triunfo definitivo como visitantes.

Palavecino responde a los comentarios de Efraín Juárez

En entrevista, Palavecino no se guardó nada al rememorar los momentos de tensión vividos a mitad de semana por las declaraciones del técnico rival:

"Lo que a mí me molestó fue la conferencia de prensa post partido de ida que él dijo o los gestos de que nosotros tuvimos suerte en una sola jugada. De hecho nosotros tuvimos jugadas que pegaban en los palos, que el arquero (Keylor Navas) los salvó. Ninguno de nosotros dijo nada todavía porque quedaba mucho por jugar", sentenció con firmeza el mediocampista.

Asimismo, Palavecino tocó el tema de las quejas arbitrales promovidas desde la cantera felina, destacando la madurez y la templanza del grupo comandado por Joel Huiqui para no caer en provocaciones ni justificaciones extracancha.

"También me molestó el tema de los árbitros, que no nos condicionó a nosotros. Eso es lo que a mí me deja tranquilo en el lugar donde estoy: ninguno de nosotros se sobrepasa, ninguno dice nada y solo es jugar", añadió.

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Agustín Palavecino: “La hizo linda, la final se puso linda y creo que somos justos ganadores”

A pesar de los roces y las declaraciones que encendieron la serie, Palavecino prefirió cerrar el capítulo con deportividad, entendiendo que las palabras de Efraín Juárez forman parte del entorno que rodea a las finales del balompié azteca.

"En todo caso es futbol. Obviamente también está el folklore de ‘picantear’ las cosas un poco y nada, quedó así. La hizo linda, la final se puso linda y creo que somos justos ganadores y que dimos un buen espectáculo tanto en la ida como en la vuelta para todo el futbol mexicano", concluyó el ahora campeón de la Liga BBVA MX. Con el título en las vitrinas de La Noria, queda demostrado que Cruz Azul prefirió hablar en donde más importa: el terreno de juego.

