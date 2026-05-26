Almeyda quiere a jugador mexicano en Europa como primer refuerzo para Rayados, pero Cruz Azul sería su obstáculo

El mercado de fichajes rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha comenzado a encenderse con fuerza en el norte del país. Tras la reciente llegada de Matías Almeyda al banquillo de los Rayados de Monterrey, la directiva regiomontana se ha puesto manos a la obra para cumplir las exigencias de su nuevo timonel. El objetivo principal para apuntalar la zaga ya tiene nombre y apellido: el lateral derecho mexicano Julián Araujo.

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El defensor, quien recientemente militó en la liga escocesa con el histórico Celtic F.C., se ha convertido en la prioridad de la dirigencia rayada. Diferentes fuentes cercanas al club señalan que ya existe un acercamiento formal con el entorno del lateral, a quien no le disgustaría en absoluto regresar al balompié mexicano.

¿Dónde debutó Julián Araujo y en qué equipos ha jugado?

Nacido en California pero de raíces mexicanas, Julián Araujo cuenta con una trayectoria de respeto a sus 24 años. El defensor debutó profesionalmente en el año 2018 con el LA Galaxy II de la USL, dando el salto definitivo al primer equipo del LA Galaxy en la MLS en 2019, donde se consolidó como una de las joyas de la liga.

Su nivel lo llevó a las filas del F.C. Barcelona de España, institución que posteriormente lo cedió a Las Palmas para ganar minutos en LaLiga. Tras concluir su préstamo, fue transferido al AFC Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, escuadra dueña de su carta que decidió enviarlo a préstamo al Celtic de Escocia, donde viene de coronarse campeón.

Julián Araujo volvió a ser titular en Europa|Crédito: @CelticFC / X

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¿Por qué se interpone Cruz Azul para el fichaje de Julián Araujo?

A pesar del fuerte interés económico y deportivo de Monterrey, la operación se ha topado con un pequeño pero importante problema que frena las negociaciones. El deseo primordial del futbolista no está en el Cerro de la Silla; el jugador tendría como primera opción llegar a las filas de Cruz Azul.

Aunque el lateral sueña con vestir la camiseta celeste, hasta el momento no se sabe de ningún acercamiento formal o propuesta de la directiva del actual campeón de la Liga BBVA MX, lo que deja la puerta abierta para la insistencia regiomontana.

