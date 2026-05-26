TV Azteca transmitirá el México vs Australia, partido amistoso en California

La cuenta regresiva sigue para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Selección Mexicana encara una de sus últimas pruebas previo a su debut en la fiesta mundialistas.

¡PARTIDAZO INTERNACIONAL! México y Ghana dejan un duelo lleno de intensidad y golazos

Este sábado 30 de mayo, el majestuoso e histórico Rose Bowl de Pasadena, California, se vestirá por completo de verde para albergar el duelo de preparación entre México y Australia, un choque de alta intensidad que servirá para definir los últimos puestos en la lista de Javier Aguirre.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido México vs Australia?

El encuentro se transmitirá totalmente en vivo y gratis a través de las pantallas de TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz.

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Grupo y partidos de México y Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México, en su calidad de anfitrión histórico, lidera el Grupo A de la primera fase, un sector que comparte junto a escuadras dinámicas y físicamente demandantes: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El calendario oficial del conjunto azteca para la fase de grupos ya está completamente definido y se jugará de la siguiente manera:

México vs. Sudáfrica: Jueves 11 de junio – Estadio Ciudad de México (Inauguración oficial)

Jueves 11 de junio – Estadio Ciudad de México (Inauguración oficial) México vs. Corea del Sur: Jueves 18 de junio – Estadio Guadalajara

Jueves 18 de junio – Estadio Guadalajara Chequia vs. México: Miércoles 24 de junio – Estadio Ciudad de México

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La Selección de Australia forman parte del Grupo D de la competencia mundialista, donde tendrán que medir fuerzas contra Estados Unidos, Turquía y Paraguay.