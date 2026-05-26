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TV Azteca transmitirá el México vs Australia, partido amistoso en California

La cuenta regresiva sigue para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Selección Mexicana encara una de sus últimas pruebas previo a su debut

Selección Mexicana
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Escrito por: Fernando Campos

La cuenta regresiva sigue para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Selección Mexicana encara una de sus últimas pruebas previo a su debut en la fiesta mundialistas.

¡PARTIDAZO INTERNACIONAL! México y Ghana dejan un duelo lleno de intensidad y golazos

Este sábado 30 de mayo, el majestuoso e histórico Rose Bowl de Pasadena, California, se vestirá por completo de verde para albergar el duelo de preparación entre México y Australia, un choque de alta intensidad que servirá para definir los últimos puestos en la lista de Javier Aguirre.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido México vs Australia?

El encuentro se transmitirá totalmente en vivo y gratis a través de las pantallas de TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:50 horas con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz.

VE AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS AUSTRALIA

Grupo y partidos de México y Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México, en su calidad de anfitrión histórico, lidera el Grupo A de la primera fase, un sector que comparte junto a escuadras dinámicas y físicamente demandantes: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El calendario oficial del conjunto azteca para la fase de grupos ya está completamente definido y se jugará de la siguiente manera:

  • México vs. Sudáfrica: Jueves 11 de junio – Estadio Ciudad de México (Inauguración oficial) 
  • México vs. Corea del Sur: Jueves 18 de junio – Estadio Guadalajara
  • Chequia vs. México: Miércoles 24 de junio – Estadio Ciudad de México

TE PUEDE INTERESAR:

La Selección de Australia forman parte del Grupo D de la competencia mundialista, donde tendrán que medir fuerzas contra Estados Unidos, Turquía y Paraguay.

  • Australia vs. Turquia: Sábado 13 de junio – Estadio Vancouver 
  • Estados Unidos vs. Australia: Viernes 19 de junio – Estadio Seattle
  • Paraguay vs. Australia: Jueves 25 de junio – Estadio Santa Clara
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