Al Nassr vs Inter Miami; ¿quién tiene la plantilla más COSTOSA entre Cristiano y Lionel Messi?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegarán a la Copa Mundial de la FIFA, la última en sus carreras, con 39 y 41 años respectivamente. Dicha situación se debe no solo a su gran estado físico, sino a la forma en cómo se mantienen compitiendo a través del Inter Miami y el Al Nassr.

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Lionel Messi tomó la decisión de seguir su carrera en el continente americano a través de un equipo que recientemente llegó a la vida gracias a David Beckham. Cristiano Ronaldo, por su parte, decidió salir de Europa a fin de mantenerse vigente en el balompié de Arabia Saudita.

Inter Miami vs Al Nassr, ¿qué equipo es el más costoso de los dos?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el Al Nassr, uno de los líderes de la primera división de Arabia Saudita, cuenta con un valor de 135.40 millones de euros. Por su parte, el Inter de Miami, equipo que representa a la MLS, cuenta con un valor de 86.78 millones de euros.

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En otras palabras, el equipo al que pertenece Cristiano Ronaldo tiene un valor de casi 50 millones de euros más respecto a la escuadra que lidera Lionel Messi, lo cual habla del margen entre ambas instituciones, así como del impacto que el futbol tiene en cada uno de estos países.

Y es que, además de Cristiano Ronaldo, en el Al Nassr destacan jugadores como Íñigo Martínez, Marcelo Brozovic y Joao Féliz. Por su parte, en el Inter Miami, además de Lionel Messi, se vislumbran elementos de la talla de Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

¿Cuántos goles tienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo actualmente?

Fue hace unos días cuando Cristiano Ronaldo llegó a la marca de los 971 goles, por lo que está a solo 30 de superar los 1,000; Lionel Messi, por su parte, registra 910 hasta ahora. Con el Al Nassr el portugués acumula 120 dianas, mientras que con el Inter Miami el argentino registra 85 tantos.

