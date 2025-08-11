Después de 21 títulos, figura del Bayern Munich se une al equipo de Cristiano Ronaldo

El club Al Nassr de Arabia Saudita da un golpe sobre la mesa al confirmar la incorporación del extremo francés Kingsley Coman, procedente del Bayern Munich. El jugador compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo , en lo que promete ser una de las duplas más explosivas del futbol asiático.

¿Cuántos títulos consiguió Kingsley Coman con el Bayern Munich?

Kingsley Coman, de 29 años, llega tras una exitosa etapa de ocho temporadas en el conjunto bávaro, donde conquistó 21 títulos, incluyendo nueve Bundesliga, una Champions League, tres Copas de Alemania, seis Supercopas y un Mundial de Clubes. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno lo convirtieron en una pieza clave del Bayern, aunque en los últimos meses perdió protagonismo bajo el mando de Vincent Kompany.

La operación se cerró por un monto cercano a los 30 millones de euros, y el francés firmará un contrato hasta junio de 2028. Su salario anual oscilará entre los 20 y 25 millones de euros netos, lo que lo coloca entre los jugadores mejor pagados de la Saudi Pro League.

¿Quiénes serán los compañeros de Kingsley Coman en Al Nassr?

Con esta incorporación, Al Nassr refuerza una ofensiva que ya cuenta con nombres como Sadio Mané, Joao Félix y el propio Cristiano Ronaldo. El técnico Jorge Jesus tendrá el reto de integrar a estas figuras en un esquema que permita explotar sus virtudes sin sacrificar equilibrio táctico.

La llegada de Coman responde a la exigencia de Ronaldo, quien renovó recientemente hasta 2027 con la condición de que el club se reforzara con talento de élite. El francés se suma a una plantilla que busca romper la sequía de títulos desde la llegada del astro portugués en 2023.

El fichaje también marca un nuevo capítulo en la migración de figuras europeas hacia el futbol árabe , impulsada por contratos millonarios y proyectos deportivos ambiciosos. Para Coman, representa una oportunidad de recuperar protagonismo y liderar un equipo que aspira a dominar tanto en la liga local como en competiciones internacionales.

