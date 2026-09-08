Al Nassr vs Abha; dónde ver EN VIVO la Jornada 6 de la Liga de Arabia
Cristiano Ronaldo juega entre semana y por eso aquí se te informa todo sobre dónde y cómo ver el Al Nassr vs Abha de la sexta jornada de la Liga de Arabia.
El futbol de Arabia se encuentra en el desarrollo de la primera parte de su temporada 2026-27 y Cristiano Ronaldo busca el añorado gol 1000 de su carrera. Por eso, este Al Nassr vs Abha se percibe como un duelo de interés y he aquí la información más completa para que disfrutes de dichas actividades en territorio mexicano.
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¿Qué esperar del Al Nassr vs Abha de la Jornada 6 de la Liga de Arabia?
Tras lograr el ansiado título en Arabia, Al Nassr y CR7 están en la defensa de su corona en la nueva temporada de competencia liguera. Por eso, este duelo en casa es de suma importancia para seguir en lo más alto, pues vienen de perder el invicto y se enfrentan a un rival que luce extremadamente débil. Esta sexta fecha luce como la oportunidad ideal de sacudirse el descalabro ante el Al Ittihad.
Por su parte, los visitantes llegan con todos los pronósticos en contra. El Abha FC forma parte de los 3 clubes que ascendieron a la Liga Profesional Saudí para la presente campaña. Ante eso, se entiende que cuentan con uno de los planteles más débiles y sus resultados lo demuestran así. Llegan a su duelo ante los campeones con un empate y cuatro derrotas. Ante eso, esperan sostener como les sea posible a un equipo lleno de figuras.
Posibles alineaciones Al Nassr vs Abha
- Probable alineación Al Nassr - DT Ange Postecoglou - Al-Aqidi; Al-Amri, Mohamed Simakan, Al-Boushal y Salem Alnajdi; Angelo Gabriel, Samú Costa, Kingsley Coman, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo y Joao Félix.
- Probable alineación Abha - DT Damir Buric - Donovan Leon; Jurlën Gaari, Abdulbassit Hindi, Al-Zaid y Saud Aljohani; Al-Fahad, Nabil Fekir, Feras Alghamdi, Alimami Gory, Al-Qahtani; y Michy Batshuayi.
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¿Dónde ver EN VIVO el Al Nassr vs Abha de la Liga de Arabia?
Para disfrutar de los encuentros de la Liga de Arabia en su temporada 2026-27 en el territorio mexicano, es necesario contar con plataformas streaming. Según lo indicado por las propias empresas, Fox One y DAZN son las posibilidades para ver estos duelos. Por eso, se recomienda acudir a dichos espacios mediáticos y asegurarse de qué encuentros pasan y si lo hacen en vivo o en diferido.