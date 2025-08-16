Se cae fichaje millonario: Equipo retira oferta por figura del América

La novela de Brian Rodríguez y su posible salida al futbol de Qatar ha llegado a su fin. El club Al-Rayyan ha decidido retirar oficialmente la oferta de 10 millones de dólares que había presentado por el atacante uruguayo del equipo del América , luego de no llegar a un acuerdo con la directiva azulcrema.

¿Por qué América rechazo la oferta del Al-Rayyan?

Durante semanas, el futuro de Brian estuvo en el aire. Su representante, Edgardo LaSalvia, presionó públicamente para concretar la transferencia, incluso lanzando críticas hacia Santiago Baños, presidente deportivo del América. Sin embargo, el club mantuvo firme su postura: Brian Rodríguez es pieza clave en el esquema de André Jardine y no saldría por menos de lo que consideran justo.

La oferta catarí fue considerada insuficiente por las Águilas, quienes desde el inicio del mercado de verano dejaron claro que su intención era renovar al jugador. Y ahora, con el retiro de Al-Rayyan de la negociación, América acelera las gestiones para extender el contrato del uruguayo hasta junio de 2030, con un aumento salarial cercano al 30%.

Rodríguez, de 25 años, ha sido fundamental en el tricampeonato reciente del América (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024). En lo que va del Apertura 2025, suma dos goles y una asistencia en tres partidos, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo.

¿Qué implica que Brian Rodríguez se quede en el América?

La permanencia del “Rayito” también tiene implicaciones en el mercado de fichajes. Con todas las plazas de extranjeros ocupadas, América no podrá incorporar otro jugador foráneo a menos que libere espacio. Por ello, todo indica que el fichaje de Allan Saint-Maximin será el último movimiento del club en este periodo.

La decisión de Al-Rayyan de “tirar la toalla” marca un punto de inflexión en la relación entre Rodríguez y el América. Lo que parecía una salida inminente se ha transformado en una renovación estratégica que refuerza el proyecto deportivo de Jardine.

Con este capítulo cerrado, el americanismo respira tranquilo: Brian Rodríguez se queda en Coapa, y el Apertura 2025 sigue su curso con uno de sus jugadores más desequilibrantes aún vestido de azulcrema.

