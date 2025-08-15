Sorprende a todo América: jugadores de un equipo latino votaron para que el entrenador sea despedido

Mientras la Jornada 5 de la Liga BBVA MX comenzará este viernes 15 de agosto , en Argentina se vivió un episodio insólito. Y es que el entrenador Aldo Pedro Duscher, quien dirigía el primer equipo de Quilmes que juega en la Segunda División del futbol argentino, en América del Sur, fue despedido por sus propios jugadores luego de que estos realizaran una votación dentro de los vestidores.

¿Cómo fue la historia de Aldo Duscher, entrenador de Quilmes?

Luego de apenas siete partidos, Aldo Duscher había dejado su cargo como entrenador de Quilmes, pero durante la mañana del 14 de agosto, es decir, al día siguiente de su renuncia, se presentó a los entrenamientos. Su intención era dirigir la práctica luego de haberse arrepentido de su decisión, pero la sesión ya estaba en manos de la dupla interina Ricardo Vendakis y Néstor Fredani.

@qacoficial Aldo Duscher fue despedido de Quilmes mediante una votación

Mientras Duscher pedía indumentaria a los utileros de Quilmes, la situación llegó a los oídos de Mateo Magadán, presidente de la institución argentina. El directivo del equipo del ascenso de América del Sur se presentó al lugar y su presencia desató un cruce tenso con el director técnico, que por momentos estuvo cerca de salirse de control y terminar a los golpes. Resulta que Duscher afirmaba que tenía el apoyo de su plantilla para continuar en el cargo, cosa que Magadán negó.

Según el diario Olé, para resolver el conflicto se tomó una medida inhabitual: la plantilla de Quilmes votó, por turnos y en parejas, su postura sobre la continuidad de Duscher en su cargo como entrenador. Sin embargo, el conteo final de votos arrojó que había más jugadores en contra que a favor de su continuidad, por lo que su ciclo llegó a su fin de esta manera.

¿Cuántos partidos dirigió Duscher en Quilmes?

El paso de Aldo Duscher por Quilmes perduró apenas 7 partidos. Durante su estadía en el equipo argentino consiguió dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Además fue eliminado de la Copa Argentina en dieciseisavos de final ante San Lorenzo, por lo que el DT tomó la decisión de dar un paso al costado. No obstante, ahora está arrepentido. Él niega la votación, pero la prensa de Argentina asegura que sucedió.