Ver GRATIS Al Shaabab vs Al Ittihad EN VIVO | Liga Saudí

Llegó la jornada número 12 de la Liga Saudí y el Al Ittihad Jeddah de Karim Benzema buscará sumar tres puntos en calidad de visitante ante el Al Shaabab en el King Fahd Stadium en punto de las 12:00 pm, tiempo del centro de México.

EL equipo de Benzema quiere volver a la parte alta de la tabla, ya que han ido de más a menos en esta temporada, por lo que ganar los tres puntos de hoy, lo elevarían hasta la tercera posición. Actualmente está en sexto con 21.

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¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO?

El juego entre el Al Shaabab y el Al Ittihad lo podrás ver EN VIVO y GRATIS en punto de las 12:00pm, tiempo del centro de México a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y TV Azteca Deportes Network.