Su precio está en caída libre y Gabriel Milito ya no lo tendría en cuenta en Chivas para el Clausura 2026

Gabriel Milito tiene trabajo que hacer previo al comienzo del Clausura 2026. Si bien logró remontar el mal inicio de torneo que tuvo durante el Apertura 2025, Chivas fue eliminado en cuartos de final, situación que el club tapatío no se puede permitir. En este contexto, tanto el entrenador como la directiva están trabajando en cerrar nuevos refuerzos , pero también pasarán la escoba dentro del plantel y uno de los afectados sería Alan Mozo.

Alan Mozo no sería tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas

Reportes indican que el lateral derecho de 28 años ya no entra en los planes del entrenador argentino para afrontar el siguiente año. Como si fuese poco, Mozo fue uno de los tres jugadores que no viajarán a la pretemporada con el resto de la plantilla este miércoles 17 de diciembre y se quedará en Guadalajara. Mientras tanto, la directiva estaría buscándole un nuevo destino donde pueda continuar con su carrera.

|Instagram Alan Mozo / @alan_mozo

Alan Mozo perdió protagonismo en Chivas

Con la llegada de Milito como director técnico del conjunto rojiblanco, Mozo se vio afectado por sus decisiones. Durante el Apertura 2025, el canterano de Pumas disputó apenas 3 partidos con la camiseta de Chivas y, en Liguilla, sumó solamente 36 minutos jugados. Esto se vio reflejado en su precio que, según Transfermarkt, es de 3 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



El valor de mercado de Alan comenzó a caer en picada y solo basta con analizar su precio durante el mes de diciembre de 2024. Hace un año, el lateral derecho tenía una ficha valorada en 5,5 millones de euros, siendo uno de los jugadores más valiosos en su posición. Hoy perdió terreno y su futuro fuera de Chivas es incierto.

Los tres jugadores que no harán la pretemporada con Chivas

Además de Mozo, tanto Alan Pulido como Erick Gutiérrez se quedarán entrenando en Verde Valle apartado de sus compañeros. Estos jugadores no entran en los planes de Milito de cara al 2026, por lo que la directiva se encuentra trabajando para encontrarles un nuevo equipo. Mientras tanto, la plantilla de Chivas viajará este miércoles a Isla Navidad, donde realizarán trabajos de playa y pasarán toda la semana allí.