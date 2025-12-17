¡Refuerzo de lujo! Chivas quiere quitarle una estrella de 115 millones a Rayados de Monterrey para el Clausura 2026
Las Chivas de Guadalajara quieren quedarse con un jugador que llegó hace dos años a Rayados
Con el Torneo Apertura 2025 finalizado, los equipos de la Liga BBVA MX se preparan para el próximo campeonato y están centrados en lo que será el mercado de fichajes de invierno. Entonces, las Chivas se centran en refuerzos y ahora apuntarían a una estrella que juega en los Rayados de Monterrey. Además, el Guadalajara ya confirmó a Ricardo Marín como refuerzo.
Así como Chivas buscaría a dos jugadores que valen 27 millones de pesos mexicanos , recientemente trascendió que la directiva de Chivas prepara una oferta por Víctor el ‘Toro’ Guzmán, quien está cotizado en 115 millones de pesos mexicanos (5.5 M de euros), según Transfermarkt. Sin dudas sería un gran refuerzo para la defensa del Rebaño Sagrado. ¿Se dará?
De acuerdo a la información que brindó el periodista Rodrigo Camacho, Guzmán sería el principal apuntado por la directiva de Chivas para que se una a las filas de Gabriel Milito pensando en lo que será el Clausura 2026. Así como el entrenador ya descartó a algunos futbolistas, este defensa que llegó hace casi 3 años a Rayados sería el deseo del DT argentino.
El Toro Guzmán lleva casi 3 años en el CF Monterrey y, a sus 23 años, promedia titularidades y suplencias. En este Apertura 2025 jugó 14 partidos pero en 5 de ellos entró como relevo. De hecho, en la Liguilla fue suplente en ambos partidos que disputó el equipo dirigido por Domènec Torrent.
El valor de mercado del Toro Guzmán, el jugador que quiere Chivas
Víctor Guzmán supo llegar a valer 8.5 millones de euros en diciembre de 2024. Sin embargo, su precio ha bajado en este 2025 y ahora vale 5.5 Md€ ante la cantidad de encuentros en los que ha sido suplente. Por todo eso, no parece descabellado que pueda llegar a Chivas. Eso sí, su contrato termina en junio de 2028, por lo que deberán negociar para su transferencia.
Los números de Víctor el ‘Toro’ Guzmán en Rayados de Monterrey
De acuerdo a las estadísticas que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números del Toro Guzmán en los Rayados de Monterrey son los siguientes:
- Partidos jugados: 113
- Encuentros disputados como titular: 93
- Goles convertidos: 2
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 9 amarillas y ninguna roja.