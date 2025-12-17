¡Refuerzo de lujo! Chivas quiere quitarle una estrella de 115 millones a Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

Con el Torneo Apertura 2025 finalizado, los equipos de la Liga BBVA MX se preparan para el próximo campeonato y están centrados en lo que será el mercado de fichajes de invierno. Entonces, las Chivas se centran en refuerzos y ahora apuntarían a una estrella que juega en los Rayados de Monterrey. Además, el Guadalajara ya confirmó a Ricardo Marín como refuerzo.

Así como Chivas buscaría a dos jugadores que valen 27 millones de pesos mexicanos , recientemente trascendió que la directiva de Chivas prepara una oferta por Víctor el ‘Toro’ Guzmán, quien está cotizado en 115 millones de pesos mexicanos (5.5 M de euros), según Transfermarkt. Sin dudas sería un gran refuerzo para la defensa del Rebaño Sagrado. ¿Se dará?

Podría llegar un refuerzo de Rayados a Chivas|TV Azteca

De acuerdo a la información que brindó el periodista Rodrigo Camacho, Guzmán sería el principal apuntado por la directiva de Chivas para que se una a las filas de Gabriel Milito pensando en lo que será el Clausura 2026. Así como el entrenador ya descartó a algunos futbolistas, este defensa que llegó hace casi 3 años a Rayados sería el deseo del DT argentino.

TE PUEDE INTERESAR:



El Toro Guzmán lleva casi 3 años en el CF Monterrey y, a sus 23 años, promedia titularidades y suplencias. En este Apertura 2025 jugó 14 partidos pero en 5 de ellos entró como relevo. De hecho, en la Liguilla fue suplente en ambos partidos que disputó el equipo dirigido por Domènec Torrent.

Víctor Guzmán saldría de Rayados en 2026|Rayados

El valor de mercado del Toro Guzmán, el jugador que quiere Chivas

Víctor Guzmán supo llegar a valer 8.5 millones de euros en diciembre de 2024. Sin embargo, su precio ha bajado en este 2025 y ahora vale 5.5 Md€ ante la cantidad de encuentros en los que ha sido suplente. Por todo eso, no parece descabellado que pueda llegar a Chivas. Eso sí, su contrato termina en junio de 2028, por lo que deberán negociar para su transferencia.

Los números de Víctor el ‘Toro’ Guzmán en Rayados de Monterrey

De acuerdo a las estadísticas que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números del Toro Guzmán en los Rayados de Monterrey son los siguientes: