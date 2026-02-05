Alan Mozo ya tiene reemplazo para el Clausura 2026 tras sufrir fractura: llega procedente de la Liga de Expansión MX

Alan Mozo se perderá lo que resta del Clausura 2026 tras sufrir una fractura del peroné izquierdo en el duelo contra Querétaro . No obstante, los Tuzos ya le encontraron un sustituto, un viejo conocido que forma parte de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de la Liga de Expansión MX.

René López es el indicado para suplir al todavía jugador de las Chivas, a quien vincularon con Pumas antes de su llegada al conjunto hidalguense , según diversas fuentes. El jugador de 24 años regresa a Pachuca, luego de permanecer en el club durante 6 años y pasar por todas sus categorías hasta llegar al primer equipo.

René López sería el elegido para suplir al lateral derecho, según reportes.|Leones Negros Universidad de Guadalajara

López Aburto jugó 11 partidos con los Tuzos, hasta que en 2024 salió del club con destino al Atlético de Morelia de la Segunda División del futbol mexicano. Posteriormente, llegó a los Leones Negros, para finalmente retornar al equipo que lo formó como futbolista.

Cabe destacar que el cuadro hidalguense cuenta con otros 2 laterales que se pelearán el puesto de Mozo, como lo son Brian “Guamerú” García y Carlos Sánchez, un gran prospecto del club que tiene 23 años.

El reporte de la lesión de Alan Mozo

Este miércoles 4 de febrero, los Tuzos hicieron oficial que Alan se perderá el resto del torneo debido a una fuerte lesión, que le causó fractura y un esguince, que le cortaron las alas en su nueva aventura, en la que solo disputó 221 minutos, distribuidos en 3 partidos como titular.

“Se confirmó que el jugador presenta una fractura helicoidal no desplazada a nivel del tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince grado dos de tobillo”, informó el equipo hidalguense a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte médico, el lateral derecho regresará a las canchas en un periodo de entre 3 y 4 meses, aunque todo depende de la evolución clínica, por lo que regresará hasta el Apertura 2026.