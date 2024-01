El director técnico brasileño Ricardo Ferretti y el delantero mexicano Alan Pulido se vieron envueltos en una polémica tras los comentarios que hizo el antiguo estratega de los Tigres de Nuevo León en relación al jugador azteca cuando fue dirigido por el Tuca.

En un programa de mesa de debate Ferretti habló de la etapa en la que dirigió a Alan Pulido con los Felinos de San Nicolás de los Garza, además puntualizó que gracias a él había mejorado el jugador tamaulipeco, aunado a que él lo había debutado en la Liga BBVA MX, dato que es erróneo.

Te puede interesar: Futbolistas de América piden un estadio para jugar en el Clausura 2024

Notifemenil: Lo mejor de la gala de los premios The Best

En la red social X el actual jugador del Sporting Kansas City de la MLS le contestó a Ricardo Ferretti sobre los comentarios que había hecho días previos sobre su relación entrenador jugador que mantuvieron durante un par de años en la Sultana del Norte.

“Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos 😅⚽️”comentó Alan Pulido en la red social X tras la declaración que hizo Ricardo Ferretti días previos.

¿Cuál sería el rol de Alan Pulido en el 2024 con el Kansas City?

La temporada 2024 de la MLS aún no comienza, sin embargo se prevé que el delantero mexicano Alan Pulido vuelva a ser el jugador estandarte del Sporting Kansas City como lo ha sido en los últimos años desde su repentina salida de las Chivas Rayadas de Guadalajara para probar suerte en la primera división del futbol de los Estados Unidos.

¿Alan Pulido regresará al futbol mexicano?

A pesar de los rumores de hace seis meses de un posible regreso del delantero tamaulipeco Alan Pulido a la Liga BBVA MX, en este mercado de traspasos nadie ha presentado una oferta al Kansas City para adquirir sus servicios, sin embargo el mercado mexicano está abierto hasta el 1ero de febrero por lo que se podría dar una sorpresa de última hora.

Te puede interesar: Otro jugador extranjero de Rayados se ofrece a jugar en la Selección Mexicana